Přinášíme komentář Pavla Klímy, dlouholetého ředitele základní školy v Malšicích a nynějšího náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro školství, sport a veřejné zakázky.

Pavel Klíma. | Foto: Deník/ Redakce

Dnešní poznámku píšu s vědomím, že zítra může být všechno jinak. Narážím na nevysoutěžené testy pro školy, Správa hmotných rezerv to nedala a vláda reaguje větou: Ať si to vysoutěží kraje nebo školy samy, my jim to proplatíme. Tak to prrr, pánové! Vláda si zvykla, že někdo jiný (třeba kraje a školy) její neschopnost napraví. Osmnáct let jsem řediteloval škole, nejen proto se jich musím zastat: Další příklad padajícího „problému“, který postupně propadne až na ředitelský stůl, tam se rozprskne a páchne a páchne. A ředitelský stůl, potažmo stolec je předmětem mého stesku.