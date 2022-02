"Jako jediný táborský poslanec si neumím představit, že bych ve městě neměl kancelář. Bude určena nejen voličům Spolu, ale všem, kteří se na mě budou chtít obrátit. Chtěl bych být poslancem pro všechny. Nemohu sice slíbit zázraky, jako zní v písni Jarka Nohavici: pane prezidente, vy nás zachráníte…, ale mohu slíbit, že udělám, co bude v mých silách," sdělil.

Prostor kanceláře se chystá v době, kdy ho nebude využívat, nabídnout také například zájmovým spolkům či místním podnikatelům pro případné obchodní konzultace a jednání. "Chci této kanceláři vdechnout život. Pokud budou místní začínající podnikatelé potřebovat prostor pro schůzku, nebo studenti pro doučování dětí, rád jim ho zde poskytnu," dodal Pavel Klíma.

Kromě toho chce aktivní výtvarník nabídnout výlohu kanceláře pro prezentaci umění. První vlaštovkou byla projekce fotografií Ludmily Mikulové, která na Táborsku fotí různé sakrální stavby: kostely, kapličky, křížky či boží muka. Slavnostního otevření se také zúčastnila.

"Tomuto koníčku se věnuji už zhruba deset let, od doby kdy jsem se z jižní Moravy přestěhovala do Chýnova. Začala jsem fotografováním chýnovského kostela a skončilo to tím, že mám pravděpodobně největší fotogalerii sakrálních staveb na Táborsku," uvedla Ludmila Mikulová a dodala, že už jí chybí zhruba jen posledních 150 objektů, většinou křížků.

Další výstavy budou následovat, na nové autory dojde pravidelně po pěti týdnech při příležitosti poslaneckého dne.

Svou druhou poslaneckou kancelář se chystá Pavel Klíma otevřít 14. března na Lannově třídě v Českých Budějovicích.