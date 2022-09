Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Vrátit se do stejné vody ale lze. V případě Pavla Bártíka to v současné chvíli platí dvojnásob. Od letošního srpna se Pavel Bártík stal ředitelem Územního odboru Policie České republiky v Prachaticích. Do Prachatic vrátil po dvanácti letech.

Právě v Prachaticích sbíral první zkušenosti v policejní uniformě. Říká, že Prachaticko je po něj srdcová záležitost. Jeho rodina má na Prachaticku kořeny a na prázdniny jezdil k dědečkovi do Bošic pod Javorníkem. „Po absolvování vojny a základního výcviku policisty jsem odsloužil rok na Obvodním oddělení policie v Ostrově nad Ohří. V roce devadesát dva jsem přijel s báglem na zádech z Karlových Varů do Prachatic, zaklepal tu na dveře se slovy: Tady mě máte,“ vzpomíná dnes s nadsázkou na příjezd na Šumavu Pavel Bártík.

V Prachaticích nastoupil mezi nehodáře a stal se vyšetřovatelem dopravních nehod, kde byl až do roku 2003. Následoval přesun do Volar, kde do roku 2010 vedl obvodní oddělení. Poté se stal šéfem antikonfliktního týmu v Českých Budějovicích a posléze se stal zástupcem ředitele Územního odboru Policie ČR ve Strakonicích.

Od sprna 2022 šéfuje policistům na Prachaticku. „Za těch dvanáct let jsem nasbíral nějaké zkušenosti, které tady v Prachaticích hodlám zúročit,“ ujišťuje s tím, že když se hlásil na místo ředitele do Prachatic, věděl do čeho jde. „Kolektiv tu znám. Až na pár výjimek jsou to lidé, kteří tu byli i před těmi dvanácti lety,“ dodává.

Do Prachatic přišel ve chvíli, kdy na okrese chybí jedenadvacet policistů. „To je celé jedno oddělení. Nejhůř jsou na tom Obvodní oddělení v Prachaticích a Volarech,“ říká a odpovídá na další otázky Prachatického deníku.

S jakým plánem jste šel do výběrového řízení a na co se v Prachaticích chcete zaměřit?

Koncepce je postavená na interní komunikaci. Pro mě je zásadní komunikovat s lidmi a znát jejich potřeby. Nesmím být zavřený v kanceláři, ale být mezi kolegy.

Zaměřím se na personální stav, musíme rozjet nábor a stabilizovat nejen obvodní oddělení, ale také například oddělení hospodářské kriminality. Vím, že nám tady konkuruje nabídka z Německa či Rakouska, ale i Policie ČR má co nabídnout. Minimálně jistota a vstřícný přístup k lidem, umožňujeme výdělečnou činnost, studium vysoké školy, delší dovolenou a nabízíme další výhody.

Jsem si vědom toho, že lidé potřebují platit účty a hypotéky. A doba, kdy za dveřmi stála fronta adeptů na policisty, už dávno skončila.

Jako ředitel musíte spolupracovat se starosty obcí a měst na Prachaticku. Jak to bude vypadat?

V předvolebním čase je to pro mě dost komplikované, ale například s prachatickým starostou Martinem Malým jsme se už potkali a domluvili se na pravidelných schůzkách jednou za měsíc společně s ředitelem Městské policie Ivo Novotným a zástupci dopravního inspektorátu. Stejně tak jsem domluvený na spolupráci se starostkou Vimperka Jaroslavou Martanovou a velitelem strážníků Milanem Koberou. Hned po volbách se pak hodlám sejít se všemi starosty na Prachaticku a začnu těmi, kde máme obvodní oddělení. Zhruba do konce roku bych chtěl stihnout jednání ve všech pětašedesáti obcích Prachaticka.

Bývalo dobrým zvykem, že policisté z příhraničních oblastí spolupracovali, budete v tom pokračovat?

Rozhodně. Na konci září máme setkání se zástupci Rakouska a Německa. To, když je součástí hlídky například při slavnostech policista ze sousední země, má své důvody. Jedním z nich je i odbourání jazykové bariéry.

Říká se, že Prachatice jsou co se kriminality týká „pomerančový kraj“. Platí to?

Nápad kriminality se drží na úrovni předminulých let. Nemůžu srovnávat letošní rok a dva předchozí covidové roky. Kriminalita se ve srovnání s republikou drží na středu a objasněnost je velmi solidní, dosahuje přibližně šedesáti procent. Vždy jsem říkal, že je Prachaticko jedno z nejbezpečnějších míst a lidé se nemusejí bát vyjít večer ven.

Závažných trestných činů tu máme minimálně. Pokud vím, vraždu jsme řešili naposledy loni v Netolicích. Prioritní jsou pro nás také případy související s drogami. Náš speciální „toxi“ tým na oddělení obecné kriminality je podle mého dost úspěšný. Naposledy odhalili varnu pervitinu a vazebně jsou stíháni dva muži z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Nejen v této oblasti nechceme vyzobávat malé rybičky, ale chceme likvidovat hlavně „velké ryby“. Doufám, že v brzké době zveřejníme další zadržené pachatele takové trestné činnosti.

V posledních letech se rozmohly ale podvody a přibylo podvodníků hlavně v on-line prostředí?

Na to, že se někdo na sociální síti vydává za jiného, už si lidé zvykli a dávají si pozor. Vyrojily se ale případy odeslaných notifikací doručovacích firem. Na to se musíme a budeme zaměřovat především důkladnou prevencí a naše tisková mluvčí musí ještě ve větší míře upozorňovat na to, aby lidé neklikali na odkazy, které neznají. Jsme v kontaktu s analytickým oddělením v Českých Budějovicích, které nás na nové způsoby podvodníků upozorňuje. Dnes už nezáleží na věku toho, kdo naletí. SMS a odkazy jsou totiž velmi ale velmi uvěřitelné a „vybílený“ účet může mít během chvíle kdokoliv.

Obyčejného člověka napadne, že policistu v ulicích vlastně nevidí. I to se změní?

Do služby stavíme dva až čtyři lidi. Operativnější je, aby byl policista v autě. Když se bude procházet po náměstí a stane se něco na druhém konci města, bude mu trvat nějaký čas než se dostane k autu a v té chvíli už může následovat neštěstí. Pokud je v autě, je schopen zasáhnout okamžitě. Pro nás je prostě lepší mít policisty v autě. Pomáhají nám kamerové systémy ve městech a já říkám, že kamery jsou pro policisty očima. Zde je důležitá i spolupráce s městskou policií. Každopádně ale chci, aby policisté byli v noci vidět hlavně ve městech. Tím zamezíme rušení nočního klidu a výtržnictví.

Můžete zhodnotit také dopravní situaci na Prachaticku?

V dopravě nám také pomáhají města a obce a jejich radary. I když můžeme se bavit o tom, že některá tahle zařízení nejsou označena a může to být některými řidiči vnímáno jako „podpásovka“. Nicméně stanovenou rychlost jízdy nejen v obci je důležité dodržovat.

Pokud jde o dopravní nehodovost, ta nijak nevybočuje z republikových čísel. Následky dopravních nehod na Prachaticku jsou dokonce pod průměrem toho, co jsme evidovali v předchozích letech. Na druhou stranu dopravní policisté na Prachaticku disponují moderními zařízeními, které budou v maximální míře využívat. Osobně budu chtít, aby se rychlost měřila v místech, která jsou opravdu nebezpečná, jako jsou ta v blízkosti škol a dalších částech obcí a měst. Dohled dopravních policistů chci zaměřit na lokality, kde je předpoklad rizika újmy na zdraví lidí.