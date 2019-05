Konala se zde "Polisiáda" - atletická olympiáda pro mateřské školy, kterou již podvanácté uspořádala Preventivně informační skupina Městské policie Tábor. Na její hladký průběh dohlíželo v roli rozhodčích devět strážníků, jimž vydatně pomáhaly dvě pracovnice Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Tábor a také koordinátorka Zdravého města a Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Podle vyjádření doprovázejících učitelek se děti na Polisiádu každoročně těší, čemuž hned při příchodu nasvědčovaly i nadšené výrazy ve tvářích malých sportovců, bez ohledu na počasí. Nasvědčuje tomu i hojná účast. K letošnímu ročníku bylo přihlášeno sedmnáct pětičlenných družstev, z nichž dvě bohužel musela svůj start na poslední chvíli odříci z důvodu nemoci. Zbývajících patnáct však bylo plně připraveno reprezentovat svou školku a bojovat o vítězství. Kromě táborských mateřinek přijely i tři přespolní - z Bechyně, Chotovin a Jistebnice, která se klání účastnila poprvé.

Při přípravách této akce dělala strážníkům největší starost předpověď počasí. Podle prvotních odhadů meteorologů měla být středa studená a deštivá, proto měli pořadatelé v záloze připravenou i mokrou variantu. Pro některé disciplíny byla připravena školní tělocvična. Naštěstí se déšť Táboru zcela vyhnul, a tak tělocvična posloužila pouze k slavnostnímu nástupu a zahájení. Symbolické běžecké kolečko strážníka s jedním malým závodníkem se zažehnutou olympijskou pochodní již proběhlo venku za doprovodu znělky ze seriálu Kobra 11 - hymny Polisiády.

Po povinné rozcvičce, při níž tradičně předcvičoval ředitel soutěže strážník Laco Johančík, se družstva horlivě pustila do plnění jednotlivých disciplín. Soutěžilo se ve skoku do dálky, míčkové sestavě, běhu přes překážky, pětiskoku a v hodu tenisákem do dálky. Nepovinné disciplíny - přetahování lanem se zúčastnila všechna družstva. Stranou nezůstaly ani paní učitelky. Ty měly za úkol vstřelit kopacím míčem gól do fotbalové branky. V případě, že branku minuly, čekaly je i jejich svěřence trestné dřepy, kliky a výskoky. Vše ale dopadlo skvěle a za všeobecného veselí dětí i učitelek.

V době, kdy se děti přetahovaly lanem, prováděla sčítací komise součty výsledků všech disciplín a krátce po poledni již bylo jasno. Při slavnostním vyhlášení však nebylo poražených. Věcné dárky, diplomy a upomínkové pohárky si odnesli všichni. Vítězná družstva obdržela navíc poháry a medaile. Všichni si nakonec za své skvělé sportovní výkony zaslouženě pochutnali na výborné pizze.

Na prvním místě skočilo družstvo z MŠ Světlogorská B, druhý byl tým z MŠ Komenského a třetí další tým z MŠ Světlogorská pod názvem A.

Pavel Šimek