Prázdniny jen pár týdnů po začátku školního roku si neplánovaně užije řada žáků na jihu Čech. Některé školy vyhlašují dle doporučení Ministerstva zdravotnictví na pátek ředitelské volno. Víkend prodloužený i o pondělní svátek by tak mohl zpomalit šíření korona᠆viru mezi dětmi i pedagogy.

Jak potvrzuje šéfka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, už více než polovina nově nakažených v kraji je spojena se školami. „Z osmi desítek naposledy potvrzených případů se čtyřicet sedm dotýká učitelů, žáků či studentů, většinou jde o přenosy od spolužáků nebo sourozenců. Jde o tři učitele, osmnáct školáků, jedenadvacet středoškoláků a tři vysokoškoláky,“ upozornila už začátkem týdne.

Alespoň jednodenní oddychový čas proto vyhlašují třeba ředitelé prachatických základek i středních škol, stejné opatření přijaly základní školy ve Strakonicích. „Osobně ale příliš nesouhlasím. Podle mne jeden den nehraje roli a děti by měly chodit do školy co nejvíce,“ míní ředitel ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice Radek Čejka.

Prázdné lavice naopak nezůstanou v Budějovicích. „Na šestnácti základních školách zřizovaných městem jsou aktuálně v karanténě pouze dvě třídy, nevidíme tak k vyhlášení ředitelského volna důvod. Naopak se domníváme, že by mohlo způsobit komplikace nejen rodičům žáků, ale i řadě organizací. Aktuálně se situace na našich školách spíše zklidňuje,“ uvedl k návrhu ministra zdravotnictví Romana Prymuly náměstek primátora Viktor Vojtko.

S ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví vyhlašují v pátek volný den ředitelky všech základních škol v Prachaticích. Zavřené zůstanou i družiny. Informovala tom Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu. Stejně tak zareagovali ředitelé dvou prachatických středních škol, rozhodli se na základě doporučení Bezpečnostní rady Jihočeského kraje.

Volný pátek se ale zdaleka netýká všech. Děti ze dvou základních škol ve Vimperku jdou do školy jako obvykle. Žádný z ředitelů volno nevyhlásil.

Také ředitel 5. Základní školy v Jindřichově Hradci Pavel Štefl uvedl, že v pátek se u nich bude běžně vyučovat. „Ředitelské volno jsme nevyhlásili, protože u všech ročníků potřebujeme dohnat látku z loňského roku,“ vysvětlil s tím, že u nich je navíc epidemiologická situace dobrá a nevidí k mimořádnému volnu ani zásadní důvody.

Naopak dva pedagogové z 2. základní školy v Janderově ulici v J. Hradci mají covid-19. Krajská hygienická stanice tak poslala většinu pedagogického sboru do karantény. Od zítřka bude škola minimálně do středy 30. září uzavřena. „Karanténa se v tuto chvíli netýká samotných žáků školy, avšak upozorňujeme rodiče, aby v případě výskytu jakýchkoliv respiračních obtíží dítěte či změně jeho zdravotního stavu bez zbytečného odkladu kontaktovali dětského lékaře a informovali ho o vyhlášené karanténě ve škole,“ upřesnil ředitel školy Jan Javorský. Na 4. základní škole budou mít žáci i učitelé v pátek 25. září ředitelské volno. Ostatní jindřichohradecké školy fungují bez omezení.

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře v pátek mít ředitelské volno bude, podle učitele Tomáše Míky, který je letošním Zlatým Ámosem, by však raději vyučovali. „Nepočítali jsme s tím, nepovažujeme to za příliš důležité opatření. Nakonec ale na našem gymnáziu v pátek ředitelské volno bude. Nemyslím si ale, že by to bylo nutné a nějak prospěšné, když takhle ubude jen jeden den. My bychom do školy rádi chodili a vyučovali, a to klidně i v rouškách,“ uvedl.

Základní školy v Písku zřizované městem ředitelské volno v pátek nevyhlašují. Vypadá to, že ani školy v okolních obcích – např. Milevsko, Čimelice či Chyšky zůstávají otevřené. Ředitelské volno ale mají střední školy v Písku, např. průmyslová škola, lesnická, gymnázium nebo SOŠ a SOU Písek.

Podle rozvrhu se učí i žáci budějovických základek. Například v českobudějovické ZŠ Nová byla do minulého čtvrtka v karanténě jedna třída, kvůli žákyni pozitivní na koronavir. Podle ředitele Vítězslava Ilka karanténa skončila minulý čtvrtek, v pátek se uskutečnily testy a od pondělí běží výuka normálně. Škola ale předpokládá, že třeba omezí třídní schůzky a pozve jen rodiče některých žáků.

Také velká část škol na Českokrumlovsku v pátek ředitelské volno nevyhlašuje. Například Základní škola Plešivec v Českém Krumlově. „Myslíme si, že jeden den volna epidemiologickou situaci moc nevylepší,“ vysvětluje ředitel Lukáš Boháč. „Navíc na jihu Čech ta čísla nakažených nejsou tak hrozná. A děti výuku potřebují. Stejně tak rodiče, nechceme jim působit problémy.“

Podobně se k tomu staví Základní škola Fantova v Kaplici. „Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula navrhl ředitelům škol, aby na pátek vyhlásili ředitelské volno, aniž by tento krok konzultoval s resortem školství,“ říká ředitelka školy Jana Drdáková. „Jak uvedl ministr školství Robert Plaga: Opatření mají být systémová, nikoliv dva nebo tři dny předem, a nemohou poškodit vzdělávání. Domnívám se, že situace v našem regionu není tak vážná, abychom bez předchozího včasného upozornění zatížili rodiče neplánovaným hlídáním dětí. Jsme rádi za každý den, ve kterém se děti mohou řádně učit. Ředitelské volno bychom udělili v případě vážných důvodů. Je docela možné, že takový čas přijde a my bychom na něj byli rádi připraveni.“

Žáci a studenti: Na jednom dni příliš nesejde

Čtrnáctiletého Šimona Kyselu, žáka ZŠ Fantova Kaplice, dohady kolem pátečního volna nechávají klidného. „Mně je to jedno, jestli bude volno nebo ne. Doma jsem byl docela rád, vyhovovalo mi to, měl jsem samé jedničky, ale do školy jsem se taky těšil.“

Prodloužený víkend mají prachatičtí gymnazisté. Volný pátek nikomu z nich nevadí. Shodují se, že jeden den volna učení nemá velký vliv. „Kdyby se ale jednorázové volno mělo zase změnit na distanční výuku, vadilo by mi to,“ říká Jiří Vejvoda z prachatického gymnázia a dodává: „I když vyučování v roušce je taky na nic.“ Studenti čtvrtých ročníků se spíš obávají o důkladnou přípravu na maturitu. „V roušce je vyučování nepraktické a distanční výuka mě zase nepřipraví na maturitu tak, jako kdybych v té škole seděl,“ upřesnil.

Rodiče: Ať jsou ve škole, dokud to jde

Nadšení z dalšího omezení vyučování nejsou rodiče dětí. Spoustě z nich proto udělalo radost vedení škol, které na ministerské doporučení nedalo a poslední zářijový pátek v nich tak zůstane běžným vyučovací dnem. „Syn chodí na ZŠ J. K. Tyla v Písku, kde teď ředitelské volno nevyhlašují. Je to podle mě rozumné rozhodnutí,“ je přesvědčena maminka jednoho z píseckých školáků Kristýna Kvěchová.

Volný pátek nepovažuje za dobrý nápad ani Irena Novotná z Katovic: „V současné situaci jeden den volna nic neřeší. Děti mají chodit do školy, dokud to jde, protože opět se hrozí zavřením škol a zase se bude učit z domova přes internet. S tím ale také souvisí jiná věc – mělo by dojít k redukci toho, co je nutné brát jako učivo. Když jsem měla doma pět dětí, zjistila jsem dost brzo, že některá látka je zbytečná.