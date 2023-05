/VIDEO/ Zaparkovat před supermarketem tak, aby řidič nepoškodil svoje či jiné auto, bývá leckdy problém. Na vině jsou tři důvody: úzká parkovací místa, stále mohutnější vozy a kombinace jisté dávky bezohlednosti, arogance a nešikovnosti řidičů. Jak se parkuje u táborských nákupních center? Ukázal průzkum Deníku.

Parkování před obchody? Řidiči by uvítali širší místa. K ťukancům dochází často. | Video: Deník/Jiří Dintar

Norma ČSN 73 6056 z roku 2011 stanovila, že parkovací místa v České republice musí mít minimální šířku alespoň 2,5 metru. Kolmá stání pak alespoň pět metrů na délku. Podle údajů, které poskytli odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, jsou však tyto rozměry velmi zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů.

„Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má víc než 180 centimetrů na šířku a téměř 470 centimetrů na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ uvedl ředitel TipCars.com Marek Knieža s tím, že zatímco se parkoviště stavějí stále stejně „velká“, auta se zvětšila především kvůli zvýšení bezpečnosti. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ dodal Marek Knieža.

Navštívili jsme několik parkovišť před táborskými supermarkety, abychom ověřili, zda je norma dodržována, případně zda některá parkoviště nemají větší parkovací místa, než norma stanovuje. Řidičům by to totiž parkování výrazně usnadnilo. Měřili jsme na řadě různých parkovišť, vždy od středu mezipruhu ke středu mezipruhu. Na všech námi měřených venkovních parkovištích byla norma dodržena přesně, naměřili jsme 250 centimetrů. Jednalo se o parkoviště před Albertem, Kauflandem, Penny Marketem, Lidlem a také u dvou obchodních zón. Větší parkovací místo než stanovuje norma jsme nenašli nikde.

„Je to škoda, stačilo by o deset patnáct centimetrů víc a hned by se parkovalo mnohem lépe. Často vidím, jak je problém se do auta dostat, když vedle vás zaparkuje někdo s větším vozem. Někdy aby člověk snad měl vylézat kufrem, když narazí na někoho bezohledného. Není také nic neobvyklého, že při příchodu najdete na svých dveřích stopu po nárazu, když sousední řidič neopatrně otevře dveře,“ sdělil Petr Horák, kterého jsme potkali na parkovišti před hypermarketem Albert v Chýnovské ulici v Táboře.

Výjimkou mezi parkovišti je podzemní parkoviště v obchodním domě Dvořák na táborské ulici 9. května. Parkovací místa v něm jsou totiž užší, od středu mezipruhu ke středu mezipruhu jsme naměřili zhruba 227 centimetrů. Jedná se však o atypický případ podzemního parkoviště o třech patrech, postaveného řadu let před platností normy z roku 2011. Předchozí norma ještě z osmdesátých let minulého století totiž určovala 225 centimetrů pro malá a 240 centimetrů pro velká osobní auta.

„Zaparkovat tady je opravdu velký problém. Pokud má někdo větší auto, typicky nějaké SUV, musí parkovat přes dvě místa. Možná by stálo za zamyšlení, zda parkovací stání nezvětšit. Zase by tím ale ubylo míst, což také asi nikdo nechce," zamyslel se David Svoboda, kterého jsme potkali v prvním patře podzemního stání OD Dvořák. Jeho samotného se to přitom zas tolik netýká. „Mám malé auto, takže se vejdu skoro všude, naštěstí. Řidičům běžných aut ale rozhodně nezávidím. A řidičům SUV už vůbec. Ale na druhou stranu - je to jen a jen jejich volba,“ dodal se smíchem.

Poškození na svém voze od neopatrného souseda už má za sebou Jan Filip z Tábora. „Stalo se to na parkoviště před Lidlem u nemocnice před třemi nebo čtyřmi lety. Zůstal mi na dveřích ťukanec od dveří vedlejšího auta. Naštěstí pán byl slušný a počkal na mě než se vrátím z nákupu. Na místě jsme se domluvili, srovnalo to pár stovek a ani nebylo potřeba nic hlásit pojišťovně. Poškození jsem si pak sám opravil, nešlo o nic velkého a naštěstí mám starší škodovku, u té to zas až tak nevadilo. Mít ale nové a dražší auto, už by to byla jiné,“ popsal. S přímou nehodou při parkování sám naštěstí zkušenost nemá.

Drobnými nehodami na parkovištích se však pojišťovny zabývají často. „Poškození jiným vozidlem, například na parkovišti obchodních center, je velice frekventovaný typ poškození. Ročně vyřizujeme několik tisíc podobných událostí. V roce 2021 to bylo 8490 škod, v roce 2022 již 9610 škod. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před covidem. Jedná se o menší, plechové škody – poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo 15 tisíc korun,“ uvedl mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

V Jihočeském kraji v roce 2019 Kooperativa registrovala 414 podobných škod, v roce 2021 to bylo 355 škod a v roce 2022 to bylo 423 škod.

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury karamboly na parkovištích zaměstnávají i policisty. Nejde jen o šetření přímo na místě. Občas je v policejní svodce žádost k veřejnosti o spolupráci.

„Občas se stane, že řidič, který škodu způsobil, ujede z místa,“ uvedl a dodal, že původce karambolu někdy ani nepočká na majitele poškozeného vozu, ani neoznámí škodu majiteli jiným způsobem. Policie pak hledá pachatele třeba i pomocí záznamů z kamer na parkovištích nebo svědectví dalších řidičů.