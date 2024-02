Stojíte správně? Tábor kontroluje parkovací místa na Starém a Novém Městě

Tam kde parkují, nemají co dělat. To je problém mnoha řidičů v Táboře. Kašlou na to, že jsou na Starém a Novém Městě vyhrazená místa pro rezidenty a odstaví na nich svůj vůz i bez patřičného oprávnění. Parkují i tam, kde by nemělo stát žádné auto. A tomu chce radnice učinit přítrž. Na hříšníky si teď posvítila.

Špatné parkování v Táboře, problémy jsou v centru i na obou sídlištích. | Foto: Archiv Městská policie Tábor