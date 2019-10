Částky 400 a 500 korun bude v Budějovicích stát celoroční parkovací oprávnění pro občany v lokalitě Pražská II - tedy mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou. Zóny s placeným stáním se sem rozšíří v prosinci.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky to bude od 1. prosince. Z technických důvodů se tak posouvá původně uvažovaný listopadový termín. Od 16. října bude možné podat žádost o parkovací oprávnění a od 1. listopadu se začnou vydávat. Informace je možné získat na webu magistrátu, dopravního podniku nebo třeba v kanceláři dopravního podniku v IGY.

Radnice předpokládá, že karty by se měly týkat asi tří tisíc řidičů. Oprávnění zaplacené ještě tento rok, bude platit až do konce příštího roku. Bez ohledu na to, jestli bude zaplacené v říjnu, listopadu nebo prosinci.

Parkovací zóny už fungují v Budějovicích v centru nebo v území mezi Lannovou třídou, Nádražní ulicí, Pekárenskou ulicí a Pražskou třídou.