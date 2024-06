Zastupitelstvo konkrétně schvalovalo majetkový bod příplatek společnosti Technické služby Tábor. Ty budou podle místostarosty Martina Maredy (Česká pirátská strana) investorem a následným správcem objektu. „V květnu radní města vybrali zhotovitele, firmy Metrostav a Památky Tábor. Nyní jde o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 73 milionů 100 tisíc korun na výstavbu,“ shrnul s tím, že zbytek z 81milionové investice platí techničky ze svého.

Prostředky radnice poskytne ve splátkách. Konkrétně do konce srpna 25 milionů, do konce prosince 20 milionů, do 30. dubna 20 milionů a do 30. června 2025 8,1 milionu.

Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) dodal, že jde o pozitivní zprávu pro obyvatele největšího táborského sídliště. Město výhodně vysoutěžilo dodavatele, původně se totiž počítalo asi se stomilionovou částkou. „Je již podepsaná smlouva. Máme harmonogram a předpokládá se, že do 12 měsíců od zahájení prací zahájíme zkušební provoz,“ upřesnil starosta.

Vizualizace budoucí podoby parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí.

Aktuálně plyne 60denní lhůta, kterou má stavitel na dokončení prováděcí dokumentace. Realizace se uskuteční v režimu Design & Build. „Má jasně dané podmínky standardizace i vybavení objektu, jak navrhl architekt Jan Dvořák z Budějovic,“ připomněl Pavlík. Do několika týdnů vše vypukne. „Přípravné práce jsou možné už nyní,“ konstatoval.