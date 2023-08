V centrum kultury se opět po roce promění přehořovský parket. V sobotu 12. srpna se zde uskuteční druhý ročník festivalu Hraj víc, který slibuje živou hudbu všem generacím a k tomu i skvělé občerstvení v režii místních hasičů. Pořadatelé Deníku představili program i další plány na parketu.

První ročník festivalu Hraj víc na přehořovském parketu v roce 2022. | Foto: Stanislav Tošner

Loňský regionální festival navštívilo více než 150 lidí, letos očekává zvukař Ota Kurz z pořadatelského týmu i dvě stovky účastníků. „Záleží ale hodně na počasí. Letos přijedou čtyři kapely, na své si přijdou mladší i starší ročníky,“ slibuje.

V 18 hodin začíná stálice místní scény Cihelna & spol., následuje mladá komplikace Utíkej, Náhodný výběr ze Soběslavi a program završí Blue street bazar. „Jde o druhý ročník, věříme, že jsme založili tradici. Letos mohou navíc návštěvníci nahlédnout i pod parket a prohlédnout si nově otevřený SklePark, takže mladší lidé klidně smí vyzkoušet vybavení třeba na skate, Bmx či koloběžky,“ prozrazuje Kurz.

Současnost i retro hity

A co jsou zač interpreti? „Náhodný výběr jsou kluci ze Soběslavi, jejich tvorbu najdete na YouTube, poslední klip vydali k písni Byli jsme malí. Loni jim vyšlo CD pod Suprahonem s názvem Tebe. Utíkej se zpěvačkou Ninou Cibulkovou právě natáčí klip, který vyjde na podzim, koncem prázdnin se lze těšit na nový song Kapelní Lajf, založili nový web, kde i blogují, takže fanoušci mohou číst jejich příběhy a nahlédnout do jejich života. Cihelna s Markem Mácou Cihlářem aktuálně jede tour Deset let na scéně, to je klasika a záruka kvality, a Blue street bazar zahraje vše od šedesátek po devadesátky, jde o typickou cover partu pohypující se napříč žánry,“ shrnuje vidinu kvalitně stráveného večera, který zvučí a svítí JV Sound.

Pivo i pečený vepř

Nebudou chybět soutěže jako pivní štafeta a další zpestření programu. Na přeháňky jsou pořadatelé připraveni. „Nachystali jsme větší party stan, takže lehký déšť nebude problém,“ míní Kurz. I letos se bude na rožni točit prase a SDH Přehořov se postará o další občerstvení. Na místě lze i bezplatně parkovat.

Informace doplňuje velitel hasičů a místostarosta obce Michal Paleček. Parket dle jeho slov letos zažil několik akcí, hlavně pouťovou zábavu se skupinou Parkán. „Během akcí tohoto typu hasiči zajišťují přípravy, úklid, stany, lavice, vstup, výčep a pečeme prase,“ láká na výborný servis.

Tajemné promítání

Festival Hraj víc je podle Palečka poslední hudební akcí prázdnin. „Ale ještě v příštím týdnu ve čtvrtek 17. srpna od 21 hodin pořádáme letní kino, promítáme film od Kazmy, Onemanshow movie,“ zve případné zájemce s tím, že jde o jediný snímek, který nemá končit v kině a je opředen tajemstvím. Má údajně přesah do reality a zhlédnutím teprve vše začíná. Zaručenou zábavu slibuje i obsazení, mimo jiné Kryštof Hádek, Ondřej Sokol, Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Jiří Bartoška.

V sobotu 26. srpna se ještě v Přehořově uskuteční oblíbená hasičská soutěž Přehořovský kopeček. A týden nato, první zářijovou sobotu, se v obci koná v pořadí již 3. ročník traktoriády.