Papučový den v Táboře se vydařil. Podívejte se

Domácí hospic Jordán v Táboře uspořádal ve středu 11. října tzv. Papučový den. Od 10 do 17 hodin mohli lidé na Pražské třídě podpořit jeho činnost. Mezitím, co si děti malovaly kamínky, si mohli dospělí vyslechnout, co je mobilní hospic a jak fungují jeho služby. Zájem veřejnosti byl enormní.

Ve středu 11. října táborský hospic Jordán pořádal tzv. Papučový den v Pražské ulici. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová