Zdroj: Deník

Nedílnou součástí činnosti sboru je výchova mladých hasičů, kroužek SDH Košice aktivně navštěvuje 41 dětí do 15 let. Jejich vedoucími jsou Jitka Matúšů, Iva Škrletová, Jiřina Jireková, Pavla Kornherrová, Pavlína Radostová a Lenka Pospíšilová, mají i instruktorky Natálii Navrátilovou a Natálii Klípovou. Pod jejich vedením se družstva účastnící nejen závodů v požárním útoku, ale i celostátní hry Plamen.

Loňskou sezonu zahájili Bechyňským sedmibojem, kde SDH Košice reprezentovaly čtyři týmy, k nejúspěšnějším patřil oddíl Košic A, který se umístil na 16. místě, Košice B vybojovaly 19. a Košice C 30. místo z 35 zúčastněných v kategorii mladších. Starší Áčko obsadilo 18. příčku z 21 družstev. V tomto závodě trojice měřily síly v disciplínách jako uzlová štafeta, základy první pomoci, topografie, požární ochrana, opičí dráha, hadicová štafeta a hadicové kolo.

První soutěže až v létě

V polovině července minulého roku se mladí hasiči po nucené koronavirové pauze vypravili na soutěž v požárním útoku do Slap u Tábora pod názvem Memorial Martina Hacha. „Vzhledem k prázdninovému termínu byla účast slabší, o to úspěšnější. Mladším se povedl požární útok v čase 20,89 sekund, kterým si zajistili bronz. Starší vybojovali osmé místo. Byly to krásné výsledky s ohledem na to, že děti měly pouze tři regulérní tréninky,“ zhodnotil starosta SDH Košice Josef Pařízek.

Na následujícím klání vyrazili mladí hasiči z Košic pokořit společně s ženským týmem obávaný „Přehořovský kopeček“ ve smíšené soutěži dětí a dospělých o Pohár SDH Přehořov. Tuto soutěž Košice ovládly a vychutnaly si stupínky vítězů naplno. Přípravka ve své kategorii s časem 28,76 sekund nenašla konkurenci a přivezla domů zlaté medaile, mladší oddíl B (19.64 s.) se nenechal zahanbit a v konkurenci také zvítězil. Parádního bronzového umístění se dočkaly i kolektivy mladší A (22:15 s.) a starší (17:55 s.). Třešničkou na dortu byl start košických hasiček, které s časem 28,78 sekund suverénně zvítězily. Ženskému týmu se dařilo také v srpnu, kdy obsadil 1. místo v Klenovicích.

Branný závod v Doubí

Členové sboru připravili na podzim mládeži také tradiční tréninkovou soutěž v místní části Doubí, která sloužila k prověření znalostí a dovedností v hasičské všestrannosti před podzimní soutěží v Oldřichově. „Trochu nás mrzelo, že vzhledem k platným nařízením vlády se nakonec branný závod Plamen, který je závěrem sezony, nekonal. Ale je důležité, že i tento trénink si děti patřičně užily a odnesly si diplomy za účast. Jako vždy jsme ukončili odpoledne opékáním špekáčků,“ dodal starosta sboru.

Spolupráce s obcí

Pro obyvatele Košic a okolí připravila obec společně s hasiči v únoru dětský karneval, na Velikonoce zdobily děti břízu na návsi a v létě se konalo ještě posezení pro občany s hudbou. Hasiči také zorganizovali sběr železa a elektrospotřebičů. K dalším činnostem patřil úklid lesa, nejrůznější brigády pro obec a také stavba máje. „Potřetí jsme se také zapojili do projektu Ukliďme Česko, který se uskutečnil kvůli pandemickým opatřením až v září. Potěšilo nás, že z příchozích padesáti dobrovolníků převažovaly děti. Další pozitivní zprávou bylo mnohem menší množství sebraných odpadků, přibližně půl tuny. Osvědčila se nám dlouhodobá oboustranná spolupráce s obecním úřadem, kterému oplácíme stejnou mincí, a proto neváháme ochotně pomáhat,“ konstatoval Josef Pařízek.

Jednotka požární ochrany se patřičně postarala před zimou o techniku. Starší „babička Máňa“ (Avia 30) se dočkala vodních masáží a nebyl opomenut dopravní automobil Citroen, který hasičům zakoupila obec. Hasiči s technikou vloni výrazně pomáhali v letních měsících po přívalových deštích, kdy čerpali vodu ze sklepů a zahrad, či odklízeli popadané stromy po vichřici.

Nový rok a nové tváře

První trénink v letošním roce zahájily týmy Sboru dobrovolných hasičů Košice ve středu 2. června. Všechny děti už se těšily a přestože koronavirová přestávka byla dlouhá, bylo znát, že své dovednosti nezapomněly a stačilo je jen oprášit. Mezi mladými hasiči přibyli i nováčci, a tak se přípravka rozšířila o nové tváře. I členové družstev mladších a starších žáků se stejně jako hasičský potěr těší na letošní sezonu a doufají, že na Táborsku se uskuteční alespoň během léta několik soutěží v požárním útoku.

SDH Košice a obec Košice realizovala také úklid v rámci akce Ukliďme Česko, Ukliďme svět - pod názvem Ukliďme Košice a okolí. Dobrovolníci z řad hasičů a obyvatel obce uklízeli na pěti trasách v katastru obce již počtvrté. Letos bohužel kvůli pandemii koronaviru šlo o individuální úklid, kterého se účastnili dvojice nebo rodinní příslušníci. Hlavním dnem akce byla sobota 26. dubna, kdy vyrazila do terénu většina lidí. Materiál k úklidu jako pytle a rukavice si vyzvedli v pytlomatu u obecního hostince nebo po telefonické domluvě. Pytle s odpadem potom zanechali u silnice na viditelných místech, tak aby bylo možné je v týdnu svézt na sběrný dvůr pomocí komunálního automobilu. Nasbírali cca 17 pytlů odpadu, odhadem tak pomohli přírodě od 300 kilogramů smetí. Většinou se jednalo o PET lahve, plechovky, obaly od fastfoodu, cigaretové nedopalky, ale byl nalezen i vánoční stromeček či štětka do komína. V květnu na tuto akci úspěšně navázal již tradiční sběr železa.