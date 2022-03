V nové sezóně nabité množstvím pozoruhodných projektů a výstav pro veřejnost jihočeští památkáři pamatují také na ukrajinské utečence. „Zapojujeme se do pomoci ukrajinským uprchlíkům na některých hradech a zámcích,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích. „Už ubytováváme některé uprchlíky a pravděpodobně se budeme do pomoci zapojovat i šířeji. V této chvíli platí, že utečenci z Ukrajiny mají volnou vstupenku na hlavní trasy objektů památkové ochrany.“

Ovšem také památkové objekty musí reagovat na ekonomickou situaci, takže se zdražení vstupného nevyhnuly. Vstupné navyšují o 10 až 30 korun, přičemž snižují naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma a slevy jsou zachovány i pro rodiny s dětmi.

Návštěvnost jihočeských památek během dvou covidových let značně utrpěla. Naopak navýšení počtu návštěvníků zaznamenaly pouze zámek Kratochvíle, ale především zámek ve Vimperku. Tam vylétla ze 3044 návštěvníků v roce 2019 na 24 347 lidí v roce 2021. „Zasloužila se o to velká rekonstrukce horního zámku v objemu zhruba 140 milionů korun z evropských finančních zdrojů,“ vysvětlil Petr Pavelec. „To je návštěvnost, která se blíží zavedeným zámeckým areálům, jako jsou třeba Třeboň nebo Jindřichův Hradec. Zrekonstruované vimperské prostory jsou pro řadu lidí pořád novinka. Předpokládáme, že v následujících letech budou práce pokračovat v dolním zámku a zahradě. A věřím, že v dolním zámku také konečně obnovíme tolik diskutovaný renesanční sál, který je unikátním prostorem.“

Památkářská sezona se v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů ponese v duchu šlechtických zábav a slavností. V tom hraje velkou roli zámek v Českém Krumlově. „Hlavním stanem letošního projektu je právě zámek Český Krumlov,“ líčil Petr Pavelec. „Dokončili jsme tu obnovu, revitalizaci budovy Mincovny. Vznikne v ní zámecká galerie zaměřená na šlechtické slavnosti a zábavy. A v souvislosti s tímto projektem se také Český Krumlov na konci srpna poprvé zúčastní Hradozámecké noci, která bude rovněž věnovaná šlechtickým slavnostem. A to i navzdory současným vnějším okolnostem, neboť šlechtické zábavy nepředstavují nějakou triviální zábavu, často mají symbolický nebo rituální význam a je dobré si tyto záležitosti připomínat. Dominantní aktivitou Hradozámecké noci bude slavnost související se sv. Jiřím. Na krumlovském zámku je kaple sv. Jiří, svatojiřská tradice je zde silná. Svatý Jiří je v mytologii a křesťanské tradici reprezentantem pozitivních a dobrých sil. Bojuje proti draku, který v křesťanské tradici představuje ďábla, reprezentanta všeho špatného. Na zámku se tak v kontextu šlechtických slavností v této pohnuté době setká dobro se zlem, a já věřím, že dobro zvítězí.“

Mezi novinky na prohlídkových trasách náleží například dokončené restaurátorské práce v jídelně zámku Červená Lhota. „Restaurování trvalo pět zimních sezón a rehabilitovalo barokní vzhled bohaté štukové výzdoby,“ přiblížil kastelán Tomáš Horyna. „Restaurování stropu jídelny přineslo překvapivé objevy. A sice původní nástropní malby. Přineslo nám také poznání technologie výroby štukové dekorace.“ Návštěvníci se mohou rovněž těšit na barokní postel s nebesy v pánské ložnici, nebo na pozoruhodný rozměrný model hypotetické barokní podoby sídla.

V zámku Dačice budou před letními prázdninami znovu zpřístupněny sály v přízemí, které byly v předchozích dvou letech uzavřeny z důvodu prací na odvlhčení zdiva a následném restaurování výzdoby interiérů. „Tyto sály už od 50. let 20. století postrádaly malované stropy a stěny, jelikož byly obyčejně vybíleny,“ vysvětlila kastelánka Kristýna Dvořáková. „Nyní se jim vrací původní krása a je na co se těšit.“ Prostory budou zpřístupněny nejpozději začátkem června. Do té doby mohou návštěvníci zavítat na mimořádnou prohlídkovou trasu, která je kromě prvního patra zavede do západního křídla zámku se zámeckým depozitářem.

A od července se poprvé otevře již zmíněná Mincovna na II. nádvoří českokrumlovského zámku. Jejímu zpřístupnění předcházela kompletní rekonstrukce historických interiérů i fasády za 47, 6 milionu korun.

A neustane stavební obnova památek. Ani letos se lidé u zámku Červená Lhota nesvezou po zámeckém rybníce na lodičkách. „Poruchy netěsností zámeckého rybníka, který neteče jen hrází, ale i dnem, jsou do té míry zásadní, že vyžadují detailní projektovou přípravu,“ vysvětlil kastelán Tomáš Horyna. „Ta odpoví na zásadní otázku, co je potřeba s rybníkem udělat.“ Odbahnění zámeckého rybníka a související práce budou dokončeny v roce 2023.

Do konce příštího roku skončí v Českém Krumlově záchrana a památková obnova objektu Bellarie za 55 milionu korun. Na zámku Hluboká pokračuje akce s názvem vodní systém v celkové výši 8,5 milionu korun, z níž byla loni obnovena vodárna s technologiemi. „Práce na Hluboké se odehrávají pod zemí,“ konstatoval Petr Pavelec. „Zámek Hlubokou každý zná jako půvabnou krajku na kopci a myslí si, že zámek je v krásném stavu. Ale když se kastelán začal zabývat podzemím, ukázalo se, že zámek stojí na pěkně prohnilých základech. Proto se dlouhodobě věnujeme obnově vodního systému a sklepních prostor.“

Zámek Kratochvíle staví nové provozní zázemí za severní ohradní zdí, které bude sloužit jako skladovací prostory, garáže i zázemí pro pracovníky údržby. Restaurátorsky bude opravena fasáda kostela Narození Panny Marie.

Všechny budovy areálu hradu a zámku v Jindřichově Hradci ochrání před bouřkou opravené nebo nové hromosvody a uzemnění. Na konci září bude dokončena několikaletá konzervace vnějších omítek, restaurování sgrafit a omítky v kapli hradu Landštejn.

Na Rožmberku už třetím rokem běží obnova původní výmalby místností někdejšího Buquoyského muzea, nynějších pokojů na hlavní prohlídkové trase v prvním patře hradu.

Hrad Zvíkov čeká letos dokončení poslední etapy sanace železobetonových stropů.