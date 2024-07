Téměř tři sta tisíc lidí si loni našlo cestu do hluboké zoo.

/ANKETA/ Ani zámek a hrad v Českém Krumlově, ani Husitské muzeum v Táboře. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem loňského roku jižních Čech se stala zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zavítalo do ní přes 281 tisíc lidí.

V roce 2023 dorazilo do jižních Čech podle dal CzechTourism téměř 1,7 milionu návštěvníků. Ti si jako své cíle volili klasická a oblíbená místa, stále častěji však vyráželi i za méně známými skvosty. V první pětce statistik od agentury CzechTourism se oproti loňsku nezměnilo nic. Nejvíc, přes 281 tisíc lidí, nalákala Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou.

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup uvedl, že na státní hrad a zámek v Českém Krumlově dorazilo 243 tisíc turistů, přes magických dvě stě tisíc turistů se dostaly i Stezka korunami stromů na Lipně (205 tisíc) a státní zámek v Hluboké nad Vltavou (201 tisíc). V desítce nejnavštěvovaněsích míst kraje jsou ještě další tři zoo – ta v Táboře (113 tisíc), Na Hrádečku v Horní Pěně (93 tisíc) a Dvorec (67 tisíc). Pomyslným skokanem žebříčku se stala Alšova jihočeská galerie, kam loni i díky rekordní výstavě HR Giger zavítalo 84 tisíc návštěvníků. Desítku kompletují Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (71) a Husitské muzeum v Táboře (63).

Lákají i neobvyklá místa

„Je skvělé, že se návštěvníci inspirují tím, co propagujeme již delší dobu, a poznávají tak jižní Čechy nepoznané. Máme zde oblíbené turistické cíle, na které se turisté rádi vracejí, ale těší mě, že stále častěji vyhledávají i méně známá místa, která bezpochyby také stojí za návštěvu,“ shrnul Petr Soukup.

Takovým místem je třeba Rybářské muzeum ve Vodňanech, Vodní pila Peníkov v České Kanadě nebo zážitková prohlídka českobudějovického pivovaru Samson. Kdo by hledal další tipy na méně či více objevená místa, z bohaté nabídky se může inspirovat na webu.

Zajímavou novinkou pro návštěvníky bylo v minulém roce znovuotevření Benešovy vily v Sezimově Ústí u Tábora. Ta byla v minulosti přístupná pouze při výjimečných událostech. Od loňska byla otevřená od července do října a přilákala 11,6 tisíce lidí. V tomto roce se návštěvnická sezona protáhla od května do konce září s volným přístupem šest dní v týdnu, a to bez předchozí rezervace.

Vedou hrady a zámky

Stoupající zájem evidují také v Hořickém pašijovém divadlu v Hořicích na Šumavě, dále na památníku Jana Žižky z Trocnova nebo v protivínské Krokodýlí zoo. Z tematického pohledu návštěvníky nejvíce táhly hrady a zámky, dále pak zoo, následované muzei a galeriemi. Čtvrt milionu turistů loni vyrazilo za zábavními turistickými cíli. V oblibě byly i věže a rozhledny nebo sakrální památky.

„Zájem o netradiční turistické cíle znovu roste, což je dobrá zpráva. Přejeme si, aby se v ideálním případě návštěvníci rozprostřeli po celých jižních Čechách, a proto se snažíme propagovat i ostatní místa, která mají své kouzlo. Všechna mají co nabídnout a turisté určitě budou mile překvapeni jejich atmosférou,“ popsala vedoucí oddělení pro domácí cestovní ruch JCCR Tereza Procházková.