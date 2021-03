Ve středu 24. března hlásí celkem 616 pacientů s covidem, z toho 115 na lůžcích intenzívní péči (na JIP a ARO), minulý týden v pátek jich bylo 660 (130 na IP).

„Počty nám příliš neklesají,“ hodnotí situaci Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. „Posledních pár dnů už čísla nestoupají tak rapidně jako předtím, počty se víceméně stabilizovaly, pacientů je něco přes šest stovek, nejvíc to bylo zhruba před pěti dny, kdy jich bylo téměř 670.“

Téměř dvojnásobně C+ pacientů, z 62 na 115, od začátku přibylo v nemocnici ve Strakonicích. Počty se tam ale mění po hodinách, jak upozorňuje ředitel nemocnice Tomáš Fiala. „Ráno je to 104, pak 97 a skončí to na 102,“ uvádí pro příklad. „Třeba v pondělí jsme měli šestnáct covid pozitivních příjmů.“

Limitující je pro nemocnici kapacita lůžek pro ty nejtěžší případy na JIP a ARO. „Nejzávažněji nemocných pacientů s covidem máme kolem dvanácti, a to zvládáme,“ dodává ředitel s tím, že překlady do jiných nemocnic nehrozí. „Navíc jsme minulý týden vybudovali ještě další záložní pracoviště jednotky intenzívní péče, v záloze tak máme ještě další tři lůžka, která bychom mohli použít.“