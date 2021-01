Od pátku už je všem jasné, k čemu je klec, která stála několik dní na břehu lipenského jezera ve Frymburku u tamní lipenské magistrály. Nejvíc ze všeho připomínala ochrannou klec pro potápěče před žraloky. Ochrannou funkci opravdu plní, ale je určená pro bezpečnost otužilců, se kterými se v poslední době v Česku roztrhl pytel.

Bezpečná klec čeká na otužilce u ledové magistrály ve Frymburku. | Video: Deník/ Zuzana Kyselová

Připravil ji frymburský převozník a ledař Antonín Labaj spolu s ledařem Michalem Kulíkem, který působí v krumlovském Červeném kříži. „Já sám se otužuji již sedm let,“ vysvětlil Antonín Labaj. „O této kleci jsem přemýšlel už nějakou dobu. Letos jsme ji s Michalem Kulíkem vyrobili, protože dbám na bezpečnost. Klec zachytí koupajícího při uklouznutí, kdy by mohl zaplout pod led.“ Nebezpečné jsou ale i díry, která si otužilci vysekávají do ledu. „I když díru označí, děti jsou neřízená střela, chodí po ledu křížem krážem a v takovém místě jim hrozí propadnutí,“ říká převozník. „Tak jsme tady udělali jedno oficiální místo pro koupání Frymburáků a návštěvníků.“ Klec má rozměry krychle 1,5 x 1,5 metru a pevné dno. Do vody vedou schůdky. „Pro každého otužilce je vstup na vlastní nebezpečí,“ upozornil Antonín Labaj. „Jak se říká – otužuje celé Česko, pojďme bojovat proti koronaviru.“