V současné době jsou na světě již evidovány miliony daktyloskopických otisků uložených v databázích kriminalistických sbírek a do současné doby nebyly zjištěny shodné otisky dvou různých lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.