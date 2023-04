/VIDEO/ Ve středu 12. dubna se uzavřel provoz přes jordánskou hráz v Táboře. Lávku čeká oprava za zhruba 103 milionů korun, trvat má osm měsíců. Důležitá dopravní tepna je nyní průjezdná pouze pro vozy zdravotníků, hasičů a policistů. Výjimku mají také autobusy, a to jak linkové, tak MHD. Provoz po polovině jízdního profilu řídí semafory. Mezi táborskými řidiči se však od počátku uzavírky ozývá volání po otevření hráze alespoň přes noc.

Uzavírka jordánské hráze v Táboře komplikuje život řidičům. Trvat má až do listopadu. | Video: Deník/Jiří Dintar

"Jezdívám přes hráz několikrát za den, často i v noci. Denní uzavírku chápu, ale proč platí i přes noc? To už přece není zdaleka takový provoz, aby nemohla být hráz otevřená i normálním smrtelníkům. V deset večer by se už žádné kolony u semaforů netvořily," myslí si Jan Černý, který bydlí na táborském Pražském sídlišti. Se svým názorem není rozhodně osamocen.

"Nešlo by udělat průjezd kyvadlově pro všechny? Ucpané celé město bude tak jako tak," ptá se na sociální síti další řidička.

K hlasům řidičů nezůstali hluší ani někteří zastupitelé a téma možného otevření jordánské hráze přes noční hodiny se stalo tématem diskuse na jejich minulém zasedání.

"Stálo by za zvážení, zda by bylo možné otevřít hráz pro normální provoz třeba od 18. hodiny až do šesté hodiny ráno a pak ji zase zavřít. Ani městská, ani státní policie nemá dostatek lidí na to, abychom tam stáli a kontrolovali to celou noc," zmínil opoziční zastupitel a strážník Petr Bohuslávek. "Doprava se pozvolna zklidňuje a lidé se to naučí," dodal.

Podle starosty Štěpána Pavlíka se vedení města touto možností zabývalo ještě před zahájením stavby. "Rozhodli jsme se, že budeme sledovat dopravní situaci a poté se případně rozhodneme. S podobným návrhem přišel hned druhý den velitel městské policie Petr Svoboda. Nejprve jsme zvažovali variantu v opatrném rozpětí mezi 23. až pátou hodinou ranní, to máme jistotu, že je všude klid. Také jsme zvažovali, že když lidé jedou do divadla, mohli by špuntovat hráz. Problém není v tom, že by nebylo možné přejet hráz, ale v tom, že už při - ani ne dopravní špičce, ale i běžném provozu - by jednosměrná kyvadlová doprava ucpávala Křižíkovo náměstí i křižovatku na Píseckém rozcestí," vysvětlil starosta.

Jordánská hráz se uzavře dopravě. Za týden začne oprava lávky za 103 milionů

Zprovoznění hráze už po 18. hodině proto považuje za nereálné. "Ještě po deváté večer tam bývá dost velký provoz," zmínil a dodal, že případné otevření hráze přes noc bude vedení města konzultovat se stavební firmou. Za nejkomplikovanější označil rekonstrukci můstku u přepadu na konci hráze.

"Představte si, že třeba za týden v dobré víře otevřeme provoz přes noc a za měsíc ho budeme zase muset zavřít. Chceme mít zkrátka jistotu, že případná úprava bude trvat po celou dobu stavby," vysvětlil. Na závěr dodal, že hlavní slovo bude mít nakonec odbor dopravní policie.