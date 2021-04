Mezi obyvateli nyní koluje petice, která je rozděluje na dva tábory. Armáda ČR přitom po léta neobdržela jedinou stížnost na svou činnost. Kde je zakopaný pes?

Nemovitost v Lomech přes 40 let vlastní Jana Hýbková, která nemá proti vojákům a jejich cvičení v lokalitě žádné námitky. „Střelnice je tu léta, pamatuji si noční střelby, kulomety i tanky, a nikdo nic proti tomu neřekl. Všichni jsme tu s tím srostlí a už to ani nevnímáme,“ zmínila.

Myslivecký hon je hlučnější

Střelby už se nekonají tak často a nestřílí se tak intenzivně jako dříve. „Jsem skoro vedle a téměř o nich nevím. Zahouká siréna, přes plastová okna je to skoro neslyšné a venku sem tam slyším nějaký výstřel,“ porovnala Jana Hýbková s tím, že myslivecký hon je daleko hlasitější.

To potvrdila i další místní obyvatelka, která chtěla zůstat v anonymitě. „V Lomech žiji celý život, střelnici mám na dohled a nikdy mi nevadila, ani mým rodičům, ani známým. Nikomu její provoz nepřekáží, nemáme důvod si stěžovat,“ podivovala se.

Osobní potřeby a pozemky v okolí

Petici podle ní podepisují chataři a přistěhovalci, obcházeli s ním během Velikonoc. „Mluví za nás občany, to mě vytočilo. Proč tomu tak je, nevím. Nikdo to s námi veřejně neprobíral, jen k tomu přišel dopis od armády do schránek,“ upozornila na otevřený dopis, který všem otevřel oči.

Petiční výbor podle ní také vyvíjí tlak na místní, aby jeho činnost podpořili a stvrdili podpisem. „Každý z nás tuší, že jsou v tom osobní potřeby. Během svého fungování si starosta pro sebe a rodinu nahrabal v okolí pozemky, to si lze ověřit v katastru nemovitostí,“ sdělila rozčileně.

Chtěli se dohodnout

Střelnice v Lomech funguje od 70. let, dříve byla také tankovou a zatěžovala obyvatelstvo mnohem více. I když je v těsné blízkosti zástavby, neeviduje Armáda ČR za dobu svého působení jedinou stížnost. O tom informoval bývalý velitel jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu Milan Zvirinský. „Mezi Armádou ČR probíhal soudní spor o využívání pozemku na střelnici Lomy u Kunžaku. Při osobním jednání jsem si vyslechl, že nikdo z občanů nás tu nechce, protože prý střílíme od rána do večera i o víkendech a že lidi nemůžou do lesa, starší spoluobčané nemají klid a děti nemůžou spát,“ přiblížil argumenty samosprávy.

Informace považoval za jednotný názor většiny lidí, či alespoň zastupitelstva. „Přestože jsme na útvar nikdy nedostali jedinou stížnost! Pochopil jsem, že máme opravdu regulérní problém. Navrhl jsem tedy několik způsobů řešení jako ponížení střeleb, protihlukové valy, nájemné, kompenzace za uplynulá léta, nechali jsme vypracovat i novou balistickou zprávu a bezpečnostní posudky,“ upřesnil podplukovník Zvilinský. „Nyní jsem to předal svému nástupci, ale i tak budu bedlivě sledovat, jak tato kauza dopadne,“ dodal bývalý velitel, který v praporu Generála Ereta působil poslední dva roky.

Obci armáda zaslala v říjnu loňského roku kompenzaci za uplynulé tři roky. Spor o pozemek chtěla ošetřit nájemní smlouvou či věcným břemenem. Mezitím se však uskutečnil soud o jeho vyklizení a letos v lednu byl navrácen Člunku do užívání. Ministerstvo obrany má v areálu střelnice i vlastní pozemky a bude se i nadále snažit je využívat k výcviku jednotek.

Zrušení střelnice odhlasovali

Podle starosty obce Člunek, kam Lomy spadají, Zdeňka Plachého zastupitelé se zrušením střelnice souhlasili. „Když se těsně nad vsí střílí a houkají sirény, tak je to pro klidné vesnické bydlení dosti negativní. Občané si na to stěžovali a zastupitelstvo to všemi hlasy odsouhlasilo,“ vysvětlil starosta s tím, že z jednání existuje i oficiální zápis.

Posléze obec řešení postoupila soudu. „Vyhráli jsme první kolo, armáda se odvolala, i druhé kolo bylo v náš prospěch, takže se z našich pozemků přesunula do správního území obce Kunžak,“ doplnil Zdeněk Plachý.

Hlavička petice proti střelnici v Lomech.

Důvodem vzniku petice jsou především ostré střelby a houkání sirén, které nepříjemným hlukem obtěžují rodiny s dětmi, seniory i chalupáře. „Nemám nic proti armádě, ale v Lomech žijí lidé,“ podotkl. Vojáci podle něj také zabraňovali volnému pohybu obyvatel ke svým pozemkům. „Ochranné pásmo střelnice je veliké, stovky hektarů. Máme tam lesy, kdy okrajové části byly zasaženy střelbou, a to degradovalo i cenu dřeva,“ vysvětlil Plachý.

Budou jednat znovu

Také uvedl, že se tímto tématem zastupitelstvo bude muset znovu zabývat. „Dvakrát proběhl soud ve prospěch občanů, přestože zrušení střelnici bylo schváleno zastupitelstvem, dva zástupci obce nyní obrátili a budeme to muset znovu probrat,“ míní Zdeněk Plachý. Osobní zájmy odmítá a ohrazuje se i proti pomluvám na sociálních sítích. „Všemocným Facebookem blbnou lidem hlavu, aby nepodepisovali petici. Zrovna dva zastupitelé, kteří zvedli ruku pro zrušení. Proč tohle dělají, nechápu,“ podivoval se.

Nabídky smíru od armády podle něj nevyřeší problém hluku a zabraňování přístupu na soukromé pozemky. „Mají své vojenské újezdy mimo civilizaci, tady už to trvá dlouho v blízkosti obydlí a občanům to narušuje kvalitu bydlení i života,“ naznačil.

Na bod jednání by se střelnice měla znovu dostat i v sousedním Kunžaku. Deník bude kauzu sledovat, oficiální vyjádření během příštího týdne přislíbila i Armáda ČR.

O střelnici se mělo jednat za přítomnosti starosty Plachého také na zastupitelstvu obce Kunžak ve čtvrtek 25. března, kam se ani on ani další zastupitel Jaroslav Slanina bez omluvili nedostavili. Přijeli však zástupci obou komor Parlamentu České republiky, které kauza zajímá, senátor Jaroslav Chalupský a poslanec Jan Bartošek. Deníku poskytli svá vyjádření k problematice.

Názor senátora Jaroslava Chalupského (Svobodní)

Senátor Parlamentu ČR Jaroslav Chalupský za obvod č. 15 Pelhřimovsko a Jindřichohradecko (Svobodní)

„Kauze vojenská střelnice v Člunku se věnuji, protože by bylo nešťastné, kdyby kvůli zájmům pár jedinců a kvůli mylným informacím došlo k poškození vztahů mezi obyvateli Člunku a Armádou ČR. Dostal jsem podněty od zastupitelů obce Člunek, že už si nevědí rady s velmi svérázným výkladem pravomocí pana starosty Plachého, který je krátí na jejich právech zastupitelů a vůbec si při nakládání s rozpočtem a vedením obce počíná velmi zvláštně. Některé věci byly až neuvěřitelné. Zúčastnil jsem se také zastupitelstva obce Kunžak, kde byl první bod jednání věnován právě střelnici, abych se také dozvěděl více o záměrech pana starosty Plachého. Ten však k mému překvapení vůbec nedorazil. Armáda ČR byla vždy pro každou obec dobrým a spolehlivým partnerem, který je schopen s čímkoli pomoci a vyjít vstříc. Proto jsem apeloval na to, aby si zastupitelé Kunžaku vyslechli všechny informace a mohli se opravdu svobodně rozhodnout, co je v nejlepším zájmu obyvatel obce. O střelnici jsem mluvil i s bývalým velitelem Zvirinským, nyní plánuji schůzku s novým velitelem praporu Kábelem. Oba jsou ke spolupráci s obcí a občany Člunku velmi vstřícní. Jako patron pro Pelhřimovsko a Jindřichohradecko musím vidět i větší rozměr, skládat si informace dohromady a klást si otázky: Co bude s posádkou, která nemůže plnohodnotně trénovat? Jak pomůže regionu, když nás opustí cca 650 vojáků? K čemu pak mohou být využity ubikace v příhraničí v rukou státu?“

Názor poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL)

Poslanec Parlamentu ČR a radní Jihočeského kraje Jan Bartošek (KDU-ČSL).