Iva Janžurová se narodila v Žirovnici u Pelhřimova. „Vždycky jsem upozorňovala, že Žirovnice ještě patří do jižních Čech, ale definovala se spíše jako začátek Českomoravské vysočiny,“ vzpomínala na svůj jihočeský původ Iva Janžurová v cyklu Jihočeši, který vysílal Český rozhlas České Budějovice. Více ZDE.

Od 14 do 18 let studovala legendární česká herečka v Českých Budějovicích pedagogické gymnázium. „Tím, že jsem v tak důležitých letech studovala v Budějcích, jsem k jižním Čechám velice přimkla. I díky účasti v souboru písní a tanců Úsvit. Působení v souboru mě provedlo jihočeskými písničkami a uložilo je do mě. Já je ukládám do svých dětí a zpívám je i vnukům,“ řekla Iva Janžurová v Českém rozhlase České Budějovice.

V Českých Budějovicích se připravovala na to, že jednou bude vzdělávat žáky národních škol. „Šla jsem na tu školu proto, že tam byly přijímací zkoušky z tělocviku a hudební výchovy. Což byly předměty, které se mi hodně líbily,“ zmínila herečka. Ve škole se učila hrát i na housle. A nikdy prý nezapomene na to, jak ráno mířil dav středoškoláků nesoucích housle z internátu v Žižkově ulici přes dlouhý parčík. „Byl to takový zajímavý průvod s houslemi. Dojemné a legrační zároveň,“ vybavila si Iva Janžurová.

Studia v Českých Budějovicích dnešní oslavenkyni nabídla účast v mnoha soutěžích. Mimo jiné i v recitačním klání Wolkrův Prostějov, které vyhrála. „Do Prostějova jsem za Budějovický kraj postoupila dvakrát. A tam jsem se dozvěděla, že existuje herecká škola. Na soutěži jsem se dostala do okruhu dívek, které chtěly jít na DAMU, tak jsem se k nim přidala,“ vyprávěla Iva Janžurová v Českém rozhlase.

Sama sebe označuje za rozenou Jihočešku. I proto, že její tatínek pocházel ze Soběslavi a maminka z Hluboké nad Vltavou.

Dům v Hluboké nad Vltavou - Zámostí, který postavil dědeček Ivy Janžurové. A právě tam herečka jezdila na prázdniny.Zdroj: Deník/Klára Skálová

„Maminka byla nejmladší ze 13 dětí. V Zámostí, části Hluboké, jsem byla na prázdninách u tety v domě, který postavil můj dědeček. Pak jsme dům věnovali obci. Dnes bychom byli rádi, kdyby byl náš,“ smála se herečka. „Na jezu jsme tam trávili léto s místními dětmi. To všechno je ve mně napsané.“