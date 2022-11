Jak uvedl Passauer Neue Presse, v minulosti se stávalo, že osiřelá rysí mláďata, jejichž matku přejeli, se snažila vyhledávat potravu ve městech a bylo nutné je odchytit a postarat se o ně. V Bavorsku však nebyly žádné odpovídající prostory, a to ani ve výběhu zvířat v Neu-schönau. Pro delší péči museli být rysí sirotci převáženi do nejbližší chovné stanice v Dolním Sasku. Tam jsou mladí rysi odchováni a vychováváni, dokud nemohou být vypuštěni do volné přírody. Pečují tam také o poraněné rysy do doby, než mohou být vypuštěni zpět do svého biotopu. Aby si na lidi příliš nezvykli, kontakt je co nejvíce omezen.