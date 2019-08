Vodojem Svatá Anna v táborských Měšicích, na který je napojená aglomerace tvořená městy Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, podstupuje od minulého roku rekonstrukci.

Dochází při ní k sanaci nádrží, technologií, rozvodů i opravě obslužné komunikace a přistavení nové armaturní komory. Provozní náměstek Jihočeského vodárenského svazu (JVS) František Rytíř sdělil, že opravy Svaté Anny budou složitější, než se původně plánovalo. „Objevily se problémy, se kterými se při zpracovávání projektu vůbec nepočítalo. Navíc nám tam vichřice odnesla střechu, což nám celou situaci jen zkomplikovalo,“ uvedl.

PRÁCE SE PRODRAŽÍ

Opravy měly podle dřívějších odhadů vyjít na 30,5 milionu korun. „Náklady na rekonstrukci vodojemu se určitě navýší, o kolik zatím ještě nevíme,“ dodal náměstek.

Termín dokončení oprav vodojemu není kvůli komplikacím znám. „Děláme všechno pro to, abychom to do konce tohoto roku stihli,“ vyjádřil se František Rytíř.

Vodojem Svatá Anna přitom není zcela vyřazen z provozu. „V rámci rekonstrukce se snažíme využívat maximum jeho kapacity. Samozřejmě se při opravách musí vždycky část odstavit,“ popsal náměstek.

KLÍČOVÝ VÝZNAM

Ředitel JVS Antonín Princ se již dříve zmínil o významu Svaté Anny. „Jde o klíčový vodojem pro celé Táborsko, které je jedním z našich největších odběratelů,“ řekl.

Pitná voda na Táborsko teče dálkovým vodovodem ze zhruba 75 kilometrů vzdálené úpravny vody Plav na Českobudějovicku, která zpracovává povrchovou vodu z nádrže Římov na řece Malši.

Z ní pak pitná voda putuje pomocí čerpadel do vodojemů Hosín a Chotýčany, odkud se gravitačně přivádí do vodojemu Svatá Anna a také do dalšího táborského vodojemu v Čekanicích.

JVS má přitom přímo v Táboře i další úpravnu vody Rytíř, která prošla rekonstrukcí a je kdykoliv schopná upravit vodu z nádrže Jordán.

Komplex vodojemu Svatá Anna tvoří dva vodojemy, a to „starý“ a „nový“ s kapacitou 2000 a 4000 metrů krychlových vody. Postaveny byly v 60. a 80. letech minulého století, jejich stav už současným nárokům na bezpečné dodávky nevyhovuje.