Na Táborsku komplikuje řidičům život hned několik uzavírek. Podívejte se, kde musíte počítat s objížďkami.

Uzavírka silnice z Jistebnice na Nadějkov. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Tento týden začala rekonstrukce mostu přes Oltyňský potok. Práce tak zcela uzavřely silnici III. třídy mezi Stádlcem a Slavňovicemi, která pokračuje na Řepeč. Práce tu potrvají podle mluvčí Jihočeského kraje Hany Brožkové do 20. října. Finanční náklady činí 15,271 milionu korun s DPH. Objížďka směrem ze Slavňovic a Řepče na Stádlec směřuje na silnici I/19, která vede od Tábora, odtud na Oltyni a přes Opařany do Stádlce.

Od začátku dubna se také nedá projet z Jistebnice na Nadějkov. Pod náměstím v Jistebnici v ulici Vyšehrádek se buduje kanalizace. Uzavírka potrvá do 16. dubna. Objížďka vede z Jistebnice na Chlum a Starcovu Lhotu.

V Bechyni začíná 2. etapa rekonstrukce silnice II/135 od křižovatky ulic Michalská a sídliště Obránců míru po křižovatku s ulicí Čechova. Doprava podle informací Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS) bude vedena obousměrně ulicí Plechamr po silnici II/135, napojením na místní komunikaci v ulici Fáberova, dále po silnici III/1354 v ulici Písecká a poté po silnici II/135 ulice Libušina. Hotovo by mělo být 13. října.

Až do 20. září je také objížďka kvůli pracím na opravě mostu v Meziříčí. "Objízdná trasa je stanovena ve směru od Drhovic do Paseky, Radkova, Třemešné, Meziříčí po silnici I/19, dále pak po silnici II/123 směr Černý Les, napojením na silnici III/1233 Paseka, Radkov, dále pak po místní komunikaci do Třemešné nebo po silnici III/1233 do Meziříčí. Objízdná trasa za směru do Černého Lesa do Dražic, Drhovic po silnici II/123, napojením na silnici I/19 směr Dražice, Drhovice," uvádí SÚS.

V půlce května také začíná modernizace silnice II/137 na průtahu Vesce, která podle mluvčí kraje potrvá do 11. prosince. Součástí bude i rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která bude v režii obce.