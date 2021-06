„Po dohodě se zhotovitelem a také statikem ještě prověřujeme nové možnosti využití materiálů pro základní konstrukci mostu. Chceme totiž, aby most vydržel déle, než dvacet let, jako tomu bylo nyní. Druhou věcí, která rekonstrukci odsouvá, je nedostatek materiálů, který v současnosti ovlivňuje celý stavební průmysl,“ vysvětluje důvody zdržení mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Pokud vše půjde dobře, začne se s rekonstrukcí a tedy i s omezením turistického provozu, na přelomu letošního srpna a září.

Stav starého mostu je pod pravidelným dohledem statika, který povolil jej nadále používat, ale s omezeními, která musejí dodržovat turisté a cyklisté. Na mostě se nesmí zdržovat větší množství lidí, není možné se opírat o zábradlí a není možné po mostní konstrukci jet na kole. Cyklista může kolo přes most pouze převést. „Tímto žádáme všechny návštěvníky, aby dbali těchto omezení, která budou přímo u mostu popsána. Jen tak bude možné starý most do začátku rekonstrukce využívat,“ sděluje prosbu Jan Dvořák.

Na druhé straně se naplno rozběhla oprava rozhledny Poledník, která byla veřejnosti zpřístupněna poprvé již před 23 lety. Loni probíhaly rekonstrukční práce uvnitř věže. Letos se začalo s opravou opláštění, což znamená další omezení, jak potvrzuje vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy Martina Kučerová: „Kvůli bezpečnosti muselo být uzavřeno nouzové nocoviště v blízkosti rozhledny a to na celou dobu rekonstrukce. Ta měla být hotová na konci července, avšak po té, co zhotovitel odkryl původní opláštění, zjistilo se, že se bude muset vyměnit na celé rozhledně. Kvůli tomu se práce prodlouží nejméně o měsíc.“

Pokud rekonstrukce skončí ještě v srpnu a kolaudační řízení proběhne do konce září, počítá Správa NP Šumava s tím, že rozhlednu s novým zázemím informačního střediska zpřístupní ještě letos po dobu celého měsíce října. „Omlouváme se tímto všem návštěvníkům za tyto komplikace, které nás velice mrzí, ale rekonstrukce obou staveb jsou nevyhnutelné a s tím i spojená omezení,“ zakončuje mluvčí Jan Dvořák.