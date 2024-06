Na akci kromě táborského hejtmana dorazil také ten jihočeský Martin Kuba. „Olympiáda probíhá výborně, povedlo se, co jsme chtěli, aby se všichni sportovci cítili jako na olympijských hrách. Velkou radost mi dělá, že se nám podařilo zapojit spoustu mladých lidí,“ hodnotil. „Sport mladou generaci vybaví do života dobrými návyky. Doufám, že za pár let je uvidíme na světových olympiádách bojovat o stupně vítězů,“ dodal hejtman.

Táborský starosta poděkoval organizátorům, Jihočeskému kraji a Českému olympijského výboru. „Děkuji za tuto parádní akci a za hostitele přeji všem sportovcům, ať se jim u nás líbí. Sportu zdar a vítejte v Táboře,“ usmíval se Štěpán Pavlík.

Podle náměstka Pavla Klímy se akce vznikla asi před dvěma lety. „Původně se měla konat jenom v Budějovicích, ale přijelo 3,5 tisíce sportovců a dalších tisíc trenérů a vedoucích a do krajského města se to nevešlo. První logickou volbou byl Tábor,“ zmínil s tím, že necelý tisíc účastníků klání proto bydlí a sportuje v druhém největším jihočeském městě.

Součástí programu se stala také autogramiáda sportovců, zájemci se mohli také s přítomnými osobnostmi vyfotografovat, fanoušky těšila mimo jiných táborská atletka Lurdes Gloria Manuel, basketbalistka Iva Večeřová, cyklokrosařka Kristýna Zemanová či hráč českobudějovického Jihostroje Petr Michálek. Odnést si bylo možné podpisy ale i dalších. Kromě mladých nadějí z různých odvětví dorazili i legendy jako například Miloš Bečvář, Jaroslav Pouzar či Stanislav Henych.

Žižkovo náměstí v Táboře ve středu 26. června večer žilo doprovodným programem k Olympiádě dětí a mládeže 2024, kterou letos hostí Jihočeský kraj hned ve třech městech. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Nechyběl ani maskot olympiády vydrýsek Sunny, který bavil nejen děti. Večer si přítomní užili ještě koncert domácí zoopunkové kapely Peshata.