I když je Oldřichov malou vesnici s nevelkým osídlením, kulturně nestrádá. Každoročně si tu místní pořádají pouťovou zábavu, hasičský a myslivecký ples, stavění máje a pálení čarodějnic. A při rozsvěcování vánočního stromku drží tak zvanou vánoční nadílku. Spolupracují na ní hasiči, myslivci i obec. Scházejí se nejen místní, ale přijdou i děti z okolí. A například příští sobotu plánují maškarní průvod.

I Oldřichov v minulosti míval svou vlastní školu. Postavili si ji tu v roce 1895, ale nyní již desítky let nefunguje. Děti tak musejí dojíždět do Ratibořských Hor, nebo do Mladé Vožice.

Oldřichov měl i mateřskou školu. Dlouhá léta ležela ladem, před sedmi lety z ní vzniklo komunitní centrum, které výrazně obohatilo společenský život v obci.

Zatímco živá škola Oldřichovu schází, jiné služby tu fungují dobře. K dispozici tu mají kulturní dům s knihovnou, přes víkend fungující hospodu, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště pro volejbal, nohejbal a tenis. Dlouhá léta jim však scházel obchod.

„Dříve jsme tu měli dokonce dva obchody, pak už ale ani jeden. Přitom během lockdownu, kdy dospělí tolik nejezdili do práce a děti nechodily do školy, by se nám tu opravdu hodil,“ popsala starostka Zdeňka Mrázková dlouhodobý problém obce.

Ten se však v prosinci loňského roku konečně podařilo vyřešit. „Přistěhovala se k nám paní, která v bývalé prodejně Jednoty otevřela obchod, konečně tak opět můžeme nakupovat přímo tady v obci,“ vysvětlila starostka. Obchod přitom Oldřichovským v místě chyběl zhruba tři roky.

Aby si vesnice udržely mladé rodiny, vědí, že se musejí postarat o zábavu pro děti. A té si tady místní drobotina užije dost i v zimě. Zimní stadion to sice není, ale rybník na návsi ho hodně připomíná. Dokonce tu mají i večerní bruslení, protože v roce 1996 si kolem rybníka postavili osvětlení.

Předloni si hasiči koupili nové auto, loni pro něj přistavili u hasičárny novou garáž. Obec má také dva radary a loni došlo k výměně oken na vodárně. Obec se také snaží spořit náklady na veřejné osvětlení. „Kompletně jsme přešli na LED světla a máme poloviční náklady na elektřinu,“ upřesnila starostka. Předloni obec nechala vybudovat za čtvrt milionu nový vrt, aby si zajistila dostatek vody i v dobách sucha.

V okolí vesnice najdete i několik míst, která stojí za návštěvu. V sousední Moravči je to například rozhledna Kovářka. Kamennou rozhlednu navrhl a postavil místní kovář Ladislav Dobeš. Kromě výhledů do okolí vám nabízí i návštěvu kovářského muzea.

Dva kilometry od Mladé Vožice leží zřícenina hradu Šelmberk, na jejíž hlásku je možné vystoupat a rozhlédnout se po kraji. Dochovala se i část panského obydlí ze 16. století.

Za zmínku také stojí blízký, volně přístupný židovský hřbitov, nacházející se nedaleko Elbančic. K vidění je zde 180 dochovaných náhrobků barokního a klasicistního typu, nejstarší z první poloviny 18. století.

V obci Oldřichov, která leží severně od Tábora, severozápadním směrem od Mladé Vožice, žije 225 obyvatel. K obci náleží osada Těmice. Lokalita je vhodná pro pěší výlety i cykloturistiku.

První písemná zmínka pochází již z roku 1352. Avšak mnohem dříve, a to v roce 1251, je v jedné listině zmiňován nějaký Pavlík z Oldřichova. Vzhledem k tomu, že snad pocházel z Táborska, je možné, že se jedná o stejný Oldřichov.

Ve 14. století byla obec rozdělena na několik částí, z nichž každá měla svého pána. Částečně to byli Rožmberkové a páni ze Štramberka. Až v 17. století byla nejprve rožmberská část Oldřichova a poté i část náležející k Těmici připojena k mladovožickému panství.

Dominantu obce tvoří kostel sv. Filipa a Jakuba. Stojí na vršku nad návsí a rybníkem a je obklopený hřbitovem. Postaven byl jako raně gotická stavba v polovině 13. století, přestavěn v 80. letech 14. století.

Zřícenina hradu Šelmberk je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce, rozhledna Velký Blaník 13 km, Chýnovská jeskyně 15 km.

V místě působí sbor dobrovolných hasičů, podle údajů z různých zdrojů se uvádí neoficiálně založení sboru v roce 1902. Dále tu působí Myslivecké sdružení Bílá studánka či Jezdecký klub Oldřichovská konírna.