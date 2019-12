V únoru oznámila žena z Černé v Pošumaví nález tankové miny při úklidu domu. Předmět skutečně tvarem i velikostí tuto nebezpečnou munici připomínal. Než však dorazili na místo policejní pyrotechnici, zjistili místní policisté majitelku „miny“. Ta vše osvětlila, šlo o podomácku vyrobený stojan na stromeček, vyplněný betonem.

V březnu oznámil muž, že je uzamčený v jedné z táborských bank. Zdržel se totiž na chodbě opisováním údajů a už jen zaslechl zamčení dveří, nemůže ven a potřebuje pomoc. Tato situace je snem mnohých lupičů. Volajícímu muži policisté pomohli, sehnali kontakt na pracovníky banky a ti muži odemkli.

V létě oznámila žena v Písku, že na ní útočí soused, provrtal se jí do bytu a nějaké železo kouká ze zdi, ona se ho bojí. Útok vrtačkou? No to není častá zbraň! Policisté vyrazili na oznámenou adresu a tam zjistili, že firma natahuje v domě optické kabely, sami zjistili, že se provrtali do bytu, nicméně žena je tam odmítla vpustit, přestože chtěli vše opravit. Oznamovatelka si vše opraví sama, případ ukončen.

V září přijali policisté oznámení z Českobudějovicka, že nezletilá dcera se po hádce s rodiči pokusila o sebevraždu. Policisté ihned vyjeli na místo, mohlo jít i o domácí násilí nebo týrání. Na místě zjistili, že dívka neunesla vypnutí WI-FI a demonstrativně se řízla na ruce. Případ tedy spíše pro lékaře a psychologa.

Koncem září ráno oznámila paní učitelka, že je s žákyněmi na pozemcích školy u řeky Vltavy poblíž Hněvkovic a před studentkami se obnažuje nějaký muž. Policejní hlídka na místě muže našla a dost zaskočila, policii nečekal. Vyšel totiž ráno z chaty a v trenkách si venku čistil zuby a prováděl ranní hygienu. Myslel si, že na něj není odnikud vidět. Případ „úchyl“ byl tak rychle uzavřen.

V říjnu oznámila řidička, že v půl sedmé večer spatřila v Českých Budějovicích u autobusové zastávky ve směru na Srubec mladíka, který vstoupil doprostřed silnice a mával kosou na vozidla. Měl na obličeji masku z filmu Vřískot. Na místě ani v okolí policisté nikoho nenašli, snad šlo jen o špatný vtip.

V prosinci po půlnoci oznámil občan na linku 158, že nahatý muž se motá na silnici Volary-Lenora, může mu jít o život! Policisté následně zjistili, že naháči byli dva, přebíhali z vířivky do druhého domu.

Jiří Matzner