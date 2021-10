Občan pomohl policii při dopadení zloděje, který dvakrát kradl ve zlatnictví. Zloděj, který se vloupal do budějovického zlatnictví, má na svědomí více skutků. Díky všímavému muži ho policisté zadrželi bezprostředně po činu. Více se dozvíte ZDE

Ti kluci měli obrovské štěstí. Studentka natočila drama na Václavské pouti. Ani ve snu studentku Janu z Českobudějovicka nenapadlo, jaké scény bude v neděli 26. září Václavské pouti ve Strakonicích svědkem. Bezděky natočila na svůj telefon video, které vzápětí obletělo celou republiku. Na atrakci, simulující katapultování, prasklo těsně před startem lano. Více se dozvíte ZDE

Bernartická moštárna rozjela sezónu, jablka letos nejsou příliš kvalitní. Moštuje se vždy pouze v sobotu a zájemci se musí předem objednat. Podle zahrádkářů je letošní úroda spíše jablek slabší. "Letos je to zvláštní rok. Ovoce kvůli počasí hodně padá a hnije už na stromě. Chladnější léto a vlhko přálo škůdcům. Více se dozvíte ZDE

Strakonický pátrač Miroslav Předota ze Strakonic je Policistou roku 2020. V pátek 24. září převzal ocenění ve Španělském sále Pražského hradu. „Z nejzajímavějších případů praxe pátrače připomeňme například pátrání po dvou dětech, sourozencích, unesených rodiči z Dětského centra ve Strakonicích, které přes Německo a Rakousko vypátral na Slovensku,“ říká tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Více se dozvíte ZDE

Budějovický kostel dostal nové hodiny, dočkal se po osmdesáti letech. Po večerní bohoslužbě se poprvé v 19 hodin rozsvítily věžní hodiny na kostele sv. Vojtěcha. Byly instalovány při velké opravě kostela ve Čtyřech Dvorech. Po osmdesáti letech tak byl "dokončen" původní projekt Jaroslava Čermáka. Na věž bylo také namontováno zcela nové osvětlení kříže na vrcholu zvonice, vnitřní osvětlení zvonice i osvětlení samotných věžních hodin. Více se dozvíte ZDE

V loňském roce plesy padly. Letos maturantky přichází a róby zamlouvají. Maturantky nyní přichází do jindřichohradeckého svatebního salonu vybírat šaty. Společenská sezona je totiž za dveřmi. Respekt ale prý mají zájemkyně z toho, co nastane po podzimních volbách. V těchto dnech do velké půjčovny také nahlíží ženy, které plánují svatbu. Více se dozvíte ZDE

Vítkův hrádek vydal archeologům šipku a střepy. Staví se tam toalety. Významné změny čekají Vítkův hrádek, co se týká vybavení pro četné návštěvníky hradu. Obec Přední Výtoň se Spolkem přátel Vítkova hrádku tam momentálně buduje toalety, což nebylo možné bez přívodu vody na hrad. Více se dozvíte ZDE

Nová prodejna Lidlu na Rudolfovské otevřela. Nová prodejna na křižovatce Rudolfovské a Vodní ulice v Budějovicích přivítala první zákazníky ve čtvrtek 30. září. Je to již čtvrtá prodejna na území města. Více se dozvíte ZDE

Budějovické Očko na výstavišti skončilo. Náhradou je miniOčko v nemocnici. Očkovací centrum fungující od ledna na budějovickém výstavišti ukončilo svou činnost. Poslední očkovaní tu byli ve čtvrtek 30. září. Zájemcům tu aplikovali 186 060 dávek vakcín. Očko tak bylo pátým nejvýkonnějším očkovacím centrem v zemi. Více se dozvíte ZDE

Ukradený vůz hasičů z Cepu je na světě, zloděj ukradl aut víc. Pátrání po ukradené dodávce cepských hasičů, které policisté na Jindřichohradecku vyhlásili o víkendu, mělo šťastný konec. Policisté z obvodního oddělení Suchodol nad Lužnicí zadrželi muže (68 let), který odcizil minulý týden v obci Cep z hasičské zbrojnice zaparkovaný vůz VW transporter, červené barvy s provedenou úpravou na hasičské vozidlo. Zjistili, že zadržený má na svém „kontě“ další tři spáchané skutky. Muž byl propuštěný 30. září na svobodu. Je i nadále trestně stíhaný. Více se dozvíte ZDE

Od slavné bitvy u dvou rybníků uběhlo 601 let. Od Žižkovy smrti 597. První říjnová sobota letošního roku přivedla k mohyle husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři na Strakonicku stovky diváků. Konala se zde připomínka slavné bitvy z 25. března 1420 a 597 let od jeho úmrtí (11. října 1424 u Přibyslavi). Více se dozvíte ZDE

Tábor s párou přilákal davy lidí. Jízdy historických vlaků, výstava o historii železnice, přehlídka lokomotiv nebo osobní vůz prezidenta Edvarda Beneše. To vše si užili návštěvníci sobotní akce Tábor s párou, která byla oslavou 150. výročí tratě Vídeň - Tábor - Praha. Více se dozvíte ZDE

Přehořovská traktoriáda přivítala více než padesátku traktorů. První traktoriáda v Přehořově poblíž Soběslavi si nemůže stěžovat na účast: v sobotu přivítala hned 51 traktorů. Kromě spanilé jízdy okolními vesnicemi čekaly jejich řidiče také dvě soutěže. Více se dozvíte ZDE