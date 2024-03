Jediný český hororový cirkus Ohana zamířil se svým nejnovějším počinem do jižních Čech. Navštíví postupně Tábor a České Budějovice. Hororová rodina v čele s klaunem Špínou přiveze kolo smrti i nové artisty z Keni a Portugalska. Na co se těšit, přiblížil Deníku manažer cirkusu Matěj Břešťák.

Hororový cirkus Ohana hostuje v Budějovicích. Závěrem premiéry se stal striptýz | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

„Velehrozné publikum, vy, kteří máte pro strach uděláno, i diváci, kteří se klepou jako osiky. Pohodlně se usaďte v našem šapitó a nechte ze sebe vyždímat pořádné napětí, strach, údiv i pobavení,“ zve modrooký muž v kostýmu děsivého klauna z hororu To.

Poodhalí apokalyptickou budoucnost

Podle Matěje Břešťáka první český hororový cirkus mimo sezonu nelenil a připravil novou hrůzostrašnou show speciálně pro rok 2024. „Máme nové obsazení i program. Ten jsme nazvali The Future a je plný symbolů problematiky civilizace v postapokalyptické době. Přenese diváky do momentu katastrofy, kdy lidstvo bojuje o přežití,“ přibližuje Břešťák.

Horor nemá hranice, říká Matěj Břešťák z Mostu, nejdrsnější cirkusový klaun

Show The Future už viděli například obyvatelé Mostu či Kladna. I jihočeské obecenstvo čeká setkání tváří v tvář s novými znetvořenými bytostmi. „Lidé zažijí na vlastní oči proměnu (ne)morálních zásad i způsobů, jak ustát nové životní situace a ukořistit pro sebe nezákladnější vybavení nutné k přežití. Po cestě možná budou tápat, symboly totiž pro každého představují různé věci, ale nakonec pochopí, co je nejdůležitějším,“ naznačuje manažer cirkusu.

Stálice s novými výstupy

Program s umělci z celého světa prý doslova bere dech. „Těšit se lze na domorodé skokany, ohnivý trinidadský národní tanec, brilantní ekvilibristku a mnohem víc. Chybět nebudou ani oblíbené tváře cirkusu,“ dodává s tím, že i on sám jako stálice v kostýmu klauna Špíny si připravil nečekané akce. „U nich diváci nebudou tušit, co s nimi zrovna udělám. A stejně tak si sprostý klaun Hugo s publikem pořádně zařádí. Naši skalní fanoušci se ale mohou těšit i na další známé tváře souboru, a to v novém aranžmá a v nových choreografiích,“ uzavírá Břešťák.

Hororový cirkus Ohana hostuje v Budějovicích. Premiéru zakončil striptýz

Hororová rodina bude hostovat v Táboře v blízkosti Sídliště nad Lužnicí za obchodním domem Kaufland od pátku 29. března do neděle 7. dubna. Následně se přesune do krajského města na sídliště Máj, kde se usadí od pátku 12. dubna do neděle 5. května. Umělci vystupují denně kromě pondělí a úterý, vždy večer od 18.30 hodin, výjimkou je neděle, kdy show začíná už v 17 hodin.

Lístky lze kupovat přes Ticketportal.cz nebo přímo na místě v pokladně, která otevírá vždy v 10 hodin dopoledne. Představení obsahuje vulgarity a nedoporučuje se dětem mladším 12 let.

VIDEO: Hororová rodina poprvé dorazila do Tábora, děsit bude do neděle