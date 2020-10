„Domluvili jsme se, že dál budeme jednat společně a budeme usilovat o vytvoření koalice s převahou středopravicových subjektů bez hnutí ANO,“ potvrdil volební lídr ODS a kandidát na hejtmana Martin Kuba po odpoledním jednání s KDU-ČSL + TOP 09. „Nevíme ještě, jak jednání nakonec dopadnou, nicméně takový je závěr dnešní schůzky. Zatím jsme nejednali s dalšími subjekty, uvidíme, jak to dopadne. V jednáních budeme pokračovat v pondělí večer a v dalších dnech.“

U podpisu memoranda byli kromě Martina Kuby a Lucie Kozlové (ODS) také lídr kandidátky Společně pro jižní Čechy František Talíř a Jan Bartošek (oba KDU-ČSL) a Pavel Klíma s Tomášem Bouzkem (TOP 09).

„Jsem rád, že jsme našli s ODS shodu. Doufám, že krajskými volbami to nekončí,“ okomentoval dohodu Pavel Klíma.

„Je to o práci a o zodpovědnosti. A já naplňuji to, o čem mluvím neustále: jako demokratické strany musíme spojovat síly na všech úrovních,“ poznamenal František Talíř. „Věřím, že se na kraji staneme modelovým případem spolupráce i pro volby parlamentní v roce 2021. Chci pro to udělat maximum i v případě zvolení vicehejtmanem Jihočeského kraje.“

Koalice bez ANO, Pirátů a STAN?

Ještě ten večer se pak Martin Kuba, František Talíř, Jan Bartošek a Pavel Klíma (KDU-ČSL + TOP 09) sešli také se současnou hejtmankou Ivanou Stráskou (ČSSD) a Pavlem Hrochem (Jihočeši 2012). Výsledkem je předběžná dohoda na koalici, která by měla 29 křesel (ODS 12, KDU-ČSL + TOP 09 7, ČSSD 6, Jihočeši 2012 4). Finální podobu by mohla dohoda nabrat už během úterního večera.

V opozici by tak skončilo vítězné ANO, které získalo 12 mandátů, Piráti s 9 mandáty a patrně také STAN s pěti mandáty.

Post hejtmana Piráti chtěli nechat Ivaně Stráské

Představa Pirátů (9 mandátů), že se jim povede postavit koalici bez ANO a ODS s ostatními čtyřmi seskupeními, tak vzala za své. Piráti v pondělí v jedenáctičlenné radě ještě před podpisem memoranda ODS a KDU-ČSL + TOP 02 nabídli tři místa KDU/TOP09, dvě místa ČSSD, dvě místa STAN a dvě místa Jihočechům 2012.

"I přes důvěru a počet mandátů, které Piráti od voličů obdrželi, jsme si vědomi situace, ve které se kraj nachází, a proto v setrvání na pozici hejtmanky, i přes drobné výhrady, podporujeme Ivanu Stráskou (ČSSD). Své schopnosti s krizovým řízením již plně prokázala a pro současné období jsou její zkušenosti klíčové," okomentovali Piráti v tiskové zprávě. "V této koalici bychom rádi viděli i ODS, bohužel osobnost pana Martina Kuby je pro koaliční spolupráci velice problematická a má pro nás nízký koaliční potenciál, což se potvrdilo i při osobním jednání, kde s námi Martin Kuba jakoukoliv spolupráci explicitně vyloučil."