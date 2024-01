Omezení zneužívání kontejnerů pro občany

Jedná se o další krok k optimalizaci odpadového hospodářství a snižování nákladů. „Naším cílem je zapojit i podnikatele do systému sběru tříděného odpadu. V současnosti totiž dochází k tomu, že některé subjekty vědomě zneužívají nádoby na separované odpady určené výhradně občanům jako nepodnikajícím osobám,“ vysvětlil Kacerovský.

Stává se, že do nádob na papír, plast, nápojové kartony, kovy či sklo osoby podnikající odkládají svůj odpad vědomě i nevědomě. „To se teď budeme snažit změnit a chceme podnikatele zapojit oficiálně. Každý podnikající subjekt, ať fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, má ze zákona povinnost si své odpadové hospodářství nějakým způsobem řešit mimo systém města. My jim v tuto chvíli nabídneme pomocnou ruku,“ naznačil s tím, že za poplatek budou moci využívat legálně sběrná místa pro lidi.

Změní vyhlášku o odpadech

Prvním krokem je změna obecně závazné vyhlášky města Tábora o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. „Tou už se zabývala rada města a doporučila její úpravy ke schválení zastupitelstvu,“ upřesnil místostarosta.

V Táboře zdraží poplatky za svoz odpadu, přibydou popelnice na papír a plasty

Změny spočívají zakomponování bodů o malých a středních podnikatelích. Včetně stanovení poplatků ve čtyřech různých kategoriích, ti se budou členit podle velikosti, počtu provozoven a zaměstnanců. Speciální kategorií jsou neziskové a sociální organizace. Implementaci vyhlášky bude mít na starosti odbor životního prostřední a financí.

Novinky začnou platit od března

Podle Kacerovského má vzniknout i samostatná mediální kampaň projektu a oficiálně by se tyto novinky měly zavést od března letošního roku. „Je k tomu třeba předem připravit spoustu věcí včetně smluvní dokumentace. Podnikatele s těmito kroky a jejich výhodami je také nutné podrobně seznámit,“ popsal dále s tím, že informace také subjekty obdrží do datových schránek.

Svoz odpadu v Táboře by mohl stát i dvojnásobek. Třídění se vyplatí

Zapojení bude dobrovolné. Zneužití systému naopak může kontrolovat správní orgán a žádat od subjektů doložení toho, jak řeší svoje odpady. „Měli by mít uzavřené smlouvy s firmami na likvidaci separovaných odpadů. Netýká se to směsných odpadů,“ upozornil Radoslav Kacerovský. Potenciál zapojení podnikatelů považuje radnice za velký. „Určitě nezapojíme všechny, ale do budoucna očekáváme, že by se to mohlo povést v asi tisíci případech,“ odhaduje.

V rámci tohoto cíle půjde o čtyři různé kategorie: I. Kategorie – poplatek 1 000 Kč/ročně bez DPH II. Kategorie – poplatek 2 000 Kč/ročně bez DPH III. Kategorie – poplatek 4 000 Kč/ročně bez DPH IV. Kategorie – poplatek 1 000 Kč/ročně bez DPH

Podnikatel Kategorie I.

Fyzické podnikající osoby s místem podnikání shodným s místem svého trvalého bydliště (Tábor) a právnické osoby, které na základě své průběžné evidence odpadů nevykazují neobvyklou výši produkce živnostenského odpadu, jejichž předmětem podnikání jsou služby nespadající do kategorie II.-IV. (např. účetnictví, poradenství, administrativa, apod.). Do této kategorie spadají podnikatelské subjekty do 2 zaměstnanců.

Podnikatel Kategorie II.

Fyzické podnikající osoby a právnické osoby mající provozovnu(y) ve městě Tábor (např. trafiky, prodejní stánky, kadeřnické a kosmetické služby, ubytovací zařízení do 10 lůžek, drobné řemeslné živnosti, soukromá zdravotnická praxe apod.), které na základě své průběžné evidence odpadů nevykazují neobvyklou výši produkce živnostenského odpadu a typicky počet jejich zaměstnanců je větší než 2 zaměstnanci a dále všichni podnikatelé spadající do kategorie I., mající více než 1 provozovnu ve městě.

Dostavbě dálnice D3 u Tábora nic nebrání. ŘSD chce začít na jaře

Podnikatel Kategorie III.

Fyzické podnikající osoby a právnické osoby mající sídlo a/nebo

provozovnu(y) ve městě Tábor (např. restaurační zařízení vč. barů, kaváren a cukráren, maloobchody, penziony a ubytovací zařízení do 20 lůžek, soukromá zdravotní střediska apod.)

Kategorie IV.

Do této kategorie spadají dobročinné organizace, charitativní organizace, neziskové organizace.

Celý systém bude mít postupný nástup, vše hodlá radnice sledovat a postupně vyhodnocovat například, jak se naplňují jednotlivé kontejnery na tříděný odpad a podle toho optimalizovat i jejich svozy. Naplněnost kontejnerů hlídá ve městě Tábor na 50 čidel. Vedení města se i letos nadále hodlá věnovat řešení otázky černých skládek, výběru nedoplatků za svoz odpadů, sběru bioodpadů či hledá vhodné místo pro realizaci nového moderního sběrného dvora.