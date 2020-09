Od čtvrtka do pátku podle ředitelky Krajské hygienické stanice (KHS) Kvetoslavy Kotrbové přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 829 suspektních vzorků a 15 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků potvrdili hygienici k páteční 18. hodině 103 pozitivních případů. K nemocným přibylo sedmapadesát žen a šestačtyřicet mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (28) a Táborsku (23).

„V jedenácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem ve škole, v osmadvaceti v rodině a ve čtyřiadvaceti na pracovišti. Osm osob se infikovalo ve sportovních klubech, tři v Praze, jedna při léčebném pobytu ve Františkových Lázních a jedna na venkovním koncertu v jižních Čechách. Jeden případ byl přivezen ze Slovenska a jeden z Německa. V patnácti případech původ nákazy stále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Zákaz návštěv

Po hromadném testování v domově pro seniory v Libniči v pátek hygienici potvrdili nákazu u dvou zdejších klientů a devíti zaměstnanců. „V této souvislosti jsme rozhodli o příslušných karanténních opatřeních, jejichž součástí je až do jejich ukončení samozřejmě také zákaz návštěv,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová a dodala: „V platnost dnes vstoupilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se poskytovatelů zdravotních služeb v oborech praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a hygienických stanic, které upravuje metodiku nařizování, trvání a ukončování izolací a karantén. Znění tohoto mimořádného opatření naleznou lékaři na webových stránkách naší hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví či Krajského úřadu Jihočeského kraje“.

Ze stávajících 1 198 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 542 na Českobudějovicku, 166 na Táborsku, 130 na Písecku, 102 na Českokrumlovsku, 101 na Strakonicku, 90 na Prachaticku a 67 na Jindřichohradecku. Třináct nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, přesto patří jižní Čechy i nadále s 339,24 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 42 087 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 579 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 15 na celkových 7 375,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů a v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 1 047 žen a 1 138 mužů. Z celkových 2 185 dosud potvrzených případů je 709 z Českobudějovicka, 480 z Táborska, 239 z Písecka, 233 ze Strakonicka, 208 z Prachaticka, 171 z Českokrumlovska a 145 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 223 dětí ve věku do 14 let. 541 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 303 v kategorii od 25 až 34 let, 345 v kategorii od 35 do 44 let, 350 v kategorii od 45 do 54 let a 211 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 112 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.