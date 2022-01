Loni v srpnu byl tento muž nepravomocně odsouzen k pěti měsícům podmíněně a peněžitému trestu 3000 eur za poskytování drog nezletilým. Zatčený 18letý dealer při vyšetřování vypověděl, že obstaral jednomu zubaři 30 gramů amfetaminu za plomby. Objednal si prý u něho také kokain. Při domovní prohlídce u lékaře skutečně drogy našli. To potvrdilo podezření, že je dával své 17leté pomocnici v ordinaci a jejím přátelům.

V prvním procesu v létě se pokoušel prezentovat to jako dobrý čin - jeho tehdy 16letá učenka měla velké problémy s drogami a on jí dovolil kouřit v jeho bytě marihuanu. Tvrdil, že by to jinak dělala jinde a s jinými. Obhájce ho prezentoval jako "dobrého dědečka" - prý chtěl jen pomoci…

Další skutky začal soud probírat ve středu. Obhájce zpochybnil posudek digitálních snímků, mínil, že řada z nich není dětskou pornografií, a chce opatřit znalecký posudek specialisty na zjišťování věku. Soud ještě nerozhodl a vyčlenil prostor, kde může být asi 10 000 obrázků prohlédnuto. To může trvat několik dnů. Hlavní líčení je zatím odloženo.

Nešlo o objednávku vraždy?

Vídeňský zemský soud zprostil hlasy všech osmi přísedících 52letého Čečence obžaloby z pokusu o objednávku vraždy, napsaly OÖN. Měl nabídnout 50 000 eur údajnému zabijákovi za bombový útok na bloggera čečenského původu. Obžalovaný a obhájce tvrdí, že rozhovory s údajným vrahem nebyly myšleny vážně.

Obviněný uprchl z vlasti v roce 2004 do Vídně. Loni ho "vytočil" krajan rovněž se nacházející v Rakousku, provozující na youtube videokanál. Zveřejnil na něm příspěvek, který hluboce urazil manželku obžalovaného a jeho matku, která krátce předtím zemřela. "To je v naší mentalitě horší než vražda," vypověděl stíhaný. Ujistil, že bloggera vůbec neznal a má zato, že za videm stojí jiný Čečenec, se kterými jsou znepřáteleni už dvacet let.

Podle obžaloby měl být čin "krevní mstou" k očistění rodinné cti. Loni v dubnu našel obviněný muže, který "vypadal jako vrah", a měl ho objednat k útoku na bloggera. "Ve skutečnosti šlo o skrytého vyšetřovatele slovenské policie, který spolupracoval s rakouskými kolegy," píší OÖN. "Obviněný jim měl přes whatsapp a při dvou setkáních na parkovišti u supermarketu dát podrobné pokyny, co se má s bloggerem stát - umístit výbušninu pod jeho autem, přičemž exploze mu měla ,utrhnout hlavu´, ale nikoho dalšího nezranit." Že to nebylo míněno vážně, dokladoval obhájce tím, že údajný vykonavatel nedostal ani euro. Jeho mandant tvrdil, že údajnou "zakázku" mu nabídl onen skrytý vyšetřovatel - začal prý "hrát" a on se přidal.

Zmíněného vyšetřovatele soud vyslechl přes videokonferenci ze Slovenska. "Když pocítil, že mi může věřit, řekl, že mám oběti utrhnout hlavu, a že z ní nesmí zbýt ani kousek," řekl. Dal mu fotografii, adresu a plán bytu onoho bloggera. Od začátku prý bylo svědkovi jasné, že to obžalovaný myslí vážně. Po druhém osobním setkání už žádný kontakt neměli, přislíbených 50 000 eur mu předáno nebylo.

Blogger poosvětlil motiv. Obžalovaného původně podezíral, že byl zapojen do zastřelení Čečence v červenci 2020 v Gerasdorfu.

Nechal se přejet se šestiletou dcerkou…

Kolem 22.30 na středu zachytil vlak v Sollenau (okr. Vídeňské Nové Město) 38letého muže a jeho šestiletou dcerku na kolejích. Podle policie šlo o vraždu a sebevraždu. Matku děvčátka opatruje krizový intervenční tým, napsaly OÖN.

Neslovo roku: "Pushback"

Za "neslovo roku 2021" v Německu vybrala porota pojem "přikrašlovací" proces vytlačování migrantů pohraničními jednotkami na evropských hranicích, píše PNP. Jury dostala 1308 návrhů, nejčastěji souvisejících s covidem jako "Boostern", "Covidiot" nebo "Tyranie neočkovaných". Na druhém místě za Pushbackem skončil výraz "Sprachpolizei", kterým mají být uráženi lidé zasazující se o "přiměřený, nediskriminující" slovník. Třetí je srovnávání s nacismem od demonstrantů proti pandemickým opatřením a proti očkování, jako "Impfnazi".

Nárok na nižší nájem

Nájemníci obchodně užívaných prostor mají pro dobu koronového lockdownu nárok na nižší nájem, rozhodl německý Nejvyšší soud v Karlsruhe. Musejí být ale zohledněny všechny okolnosti, například ztráta obratu v konkrétním objektu, státní podpory a plnění pojišťoven. Opatřeními proti koroně jsou dotčeny obě strany nájemní smlouvy, dělení nájmu půl na půl je ale příliš paušální.

V projednávaném případě šlo o filiálku textilního diskontu Kik v oblasti Saské Kamenice, která musela od 19. března do 19. dubna 2020 zavřít a pronajímatel po ní chtěl plné nájemné 7850 eur. Vrchní zemský soud v Drážďanech rozhodl, že Kik má zaplatit asi polovinu, ale nejvyšší instance mu případ vrátila k novému projednání, napsala PNP.

Bavoři málo stonají

V prvním roce pandémie 2020 marodili Bavoři méně než předloni, píše Donaukurier. Nejvíc v práci chyběli pošťáci a doručovatelé (30,5 dne), ulízeči budov (27,4) a ošetřovatelé a pečovatelé

(23,9 a 26,6 dne). Učitelé vysokých škol byli v průměru nemocní jen 4,4 dne. Statistika byla vypracována z dat 3,8 milionu pojištěnců v celém Německu. Pro Bavorsko byla hodnocena data 545 000 zaměstnanců ve věku od 15 do 65 let. Spolkový průměr byl 18 dnů nemoci, v Bavorsku 16,3 dne, třetí nejnižší po Bádensku-Württembersku a Hamburku.

Asi 22 % lidí marodilo s onemocněním svalů a kostry, 21 % s psychickými poruchami, 13 % s dýchacími potížemi a 12 % se zraněními. Nejdelší stonání bylo na psychická onemocněni - v průměru 51 dnů. Trpěly jimi převážně ženy, muži zase na bolesti zad.

Ubývají motýli

Výzkumníci hmyzu Zoologické státní sbírky v Mnichově a Mnichovské entomologické společnosti zdokladovali, že v Bavorsku dál ubylo hmyzu, píše DK. Ze 3307 v zemi známých druhů jich je prokazovaných už jen 3258. Z druhů v minulosti prohlášených za vyhynulé bylo znovu objeveno 111 jednotlivců, většinou při cíleném pátrání. K překvapením patří objevení malého motýla „Aproaerema cinctelloides“ v dunajském údolí - dosud byl znám jen na Korsice.

Už v roce 2016 byl zaznamenán úbytek 13 procent bavorských motýlů. Nová studie zachycuje změny jejich stavů za 200 let.

V Německu milion mrtvých za rok

Poprvé od války zemřelo v Německu víc než milion lidí za rok, píše DK. Loni jich bylo 1,017 milionu. Přes milion jich bylo naposledy v roce 1946. "Zatím co tehdy to způsobily těžké životní podmínky, letos hlavně růst počtu obyvatel a v něm vyšší podíl starších," vysvětlují statistikové. S přibýváním seniorů stoupá počet úmrtí už asi 20 let, průměrně o jedno až dvě procenta. Současně také roste očekávaná doba života, alespoň do začátku pandémie. Čísla z roku 2019 dávala očekávat v roce 2021 asi 960-980 000 úmrtí, tedy nárůst o dvě až čtyři procenta, ve skutečnosti stoupl o osm procent. Loni v prosinci zemřelo v Německu 100 291 lidí, o 22 % víc než v průměru let 2017-20. V lednu 2021 bylo úmrtí dokonce o 25 procent nad průměr.