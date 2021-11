V pondělí byla ve Vídni oficiálně odhalena Zeď jmen 64 400 zavražděných rakouských Židů za nacismu, napsaly OÖN. Přes dvacet let o její zřízení usiloval Kurt Yakov Tutter (91).

Zeď jmen obětí nacismu ve Vídni | Foto: Deník/Tagesschau

Jako devítiletý utekl s rodiči, majiteli hráčkářství, v roce 1939 z Rakouska do Belgie. Rodiče byli v roce 1942 z Bruselu deportováni do Osvětimi a zahynuli, rodina ztratila přes 30 příbuzných. Kurt se sestrou přežili, protože je belgická rodina schovala. Roku 1948 vycestoval Tutter do Kanady, kde žije dodnes.