První věznice bez mříží

Sasko otevřelo první věznici v SRN ve volné formě pro dospělé, informuje Donaukurier. Je v rodinném domě v Drážďanech.

Podobné projekty jsou v Lipsku a v Leonbergu, kde vězni tráví výkon trestu v bytových společenstvích. V „Pier 36“ v Drážďanech, kde jsou zatím dva vězni a pro dva další je tu místo, má dvojice malou "celu" s koupelnou a kuchyní, a také malou kancelář pro sociálního pracovníka. Přes den jsou v "bytečku" dva, v noci a o víkendech každý sám. Kurátoři se jim starají o pevný denní program, ve kterém je také čtyřhodinové zaměstnání. "Teoreticky by odsouzení mohli pracovat i venku, ale najít regulérní zaměstnání pro ně není jednoduché, a tak nyní renovují zařízení objektu," píše DK.

Těsná spolupráce se sociálními pracovníky umožňuje ulehčit vězňům vstup do života po propuštění. „Po delších trestech je pro mnohé těžké si jej sami zorganizovat," říká Anke Söldnerová, předsedkyně představenstva spolku pro sociální právní péči, který projekt zastřešuje. "Začínáme tím, že jim ještě jednou vysvětlujeme třeba provoz pračky. Pro některé je na začátku těžkou výzvou mít volný čas…"

Cílem opatrovníků je "rozplést subkulturní vazby" - muži ve věznici si mají už během výkonu trestu vytvořit stabilní kontakty s okolním světem, aby pak venku znovu neupadli do starého způsobu života s kriminálními známostmi.

"Ačkoliv jsou podmínky života v této věznici výrazně volnější než v těch klasických, je pro realizátora relativně komplikované najít zájemce o takový výkon trestu, kteří splňují přísné podmínky," popisuje DK. Nesmějí být například drogově závislí, musí být jisté, že neutečou, říká Söldnerová… Obdobný projekt pro mladistvé museli vzdát, nenašli dost lidí vhodných pro takový výkon trestu.

Dva roky covidu

V pátek to byly dva roky, kdy v Rakousku byly registrovány první případy koronaviru SARS-CoV-2, připomněl linecký Volksblatt. 25. února 2020 byl v Innsbrucku pozitivně testován italský pár, který se pravděpodobně nakazil v Bergamu. Od té doby se v Rakousku přes několik lockdownů nakazilo 2,6 milionu lidí, 14 700 zemřelo na Covid-19, tisíce bojovaly nebo bojují s dlouhodobými následky. Na světě je dosud kolem 430 milionů potvrzených infekcí a 5,9 milionu obětí.

Církevní azyl byl poprávu

Bavorský nejvyšší soud potvrdil v pátek rozhodnutí úředního soudu v Kitzingenu, který loni v dubnu zprostil 50letého řádového mnicha benediktinského opatství Münsterschwarzach obžaloby z poskytnutí azylu úřady odmítnutému běženci v srpnu 2020. Muž narozený v pásmu Gazy měl být odsunut do Rumunska. Bránil se tomu s tvrzením, že uprchlíkům hrozí v Rumunsku a v Maďarsku fyzické násilí a urážky.

Žalobce pro mnicha požadoval peněžitý trest 2400 eur. Soudkyně ale uzavřela, že jeho jednání bylo sice protiprávní a tím tedy trestné, ale mnichova individuální lidská práva svobody víry a svědomí váží víc než trestní monopol státu, řekla.

Odvolací instance rozhodnutí odůvodnila tím, že mnich vůbec neměl být trestán. Poskytl azyl uprchlíkovi, který byl pořád v zemi ještě legálně. Po zamítavém rozhodnutí úřadu pro migraci a uprchlíky už to bylo jinak a obžalovaný měl zemi opustit. Mnich se ale nemusel aktivně starat o ukončení jeho pobytu, řekl soud.

"Podle katolického úřadu Bavorska jde asi o dva tucty případů s celkem 50 osobami, které dostaly církevní azyl. Evangelíci vycházejí z toho, že u nich jde o 31 poskytnutí azylu čtyřiceti dospělým a jedenácti dětem. Podle ministerstva spravedlnosti bylo předloni vedeno 27 řízení s duchovními za poskytnutí takové pomoci a loni 43," píše Donaukurier.

Sousedé tloustnou

Jak napsal linecký Volksblat, v Rakousku má asi 3,7 milionu lidí starších 15 let nadváhu a 17 % z nich je otylých. Už do osmi let je to každý třetí chlapec a každé čtvrté děvče.

U 874 220 mužů do 18 let stoupl průměr BMI ze 22,0 v roce 2003 na 22,8 v roce 2018. Vojenské služby není kvůli nadváze schopno 25,7 % branců.

Zabíjející ošetřovatel?

Na podzim byl zatčen 24letý ošetřovatel z mnichovské nemocnice, obviněný ze tří vražd pacientů ve věku 54, 90 a 91 let ve stadiu pokusu, píše DK. Pozorný vrchní lékař stanice si povšiml náhlého a podivného zhoršení zdravotního stavu dvou nemocných a interní šetření odhalilo ještě další případ, při kterém byl ve službě také zmíněný ošetřovatel. Podle žalobců je podávanými léky, které neměli dostat, ohrozil na životě, aby se pak při jejich záchraně mohl blýsknout. Stopy přípravků byly nalezeny v krvi pacientů. Státní zastupitelství zatím vyšetřování masivně rozšířilo na desítky ohrožených. "Riskovat životy lidí proto, aby pak mohl představovat ,bílého rytíře´, to je podle nás samozřejmě nízkou pohnutkou," řekla mluvčí zastupitelství.

Kvalifikovaný pečovatel o seniory přišel na kliniku v červenci 2020 přes zprostředkovatelskou firmu a byl zařazen na stanici pozorování mezi intenzivní a normální péčí, kde jsou nemocní nepřetržitě sledováni.