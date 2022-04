Ve společném prohlášení výbor vzpomněl na podíl Sovětského svazu v boji proti nacismu a na osvobození lágru. "Co se ovšem týče války Ruska proti Ukrajině vedené s neospravedlnitelným násilím a nejtěžším porušováním lidských práv, nemůžeme opomenout její odsouzení se vší naléhavostí," uvedl výbor. Podle Williho Mernyiho, předsedy výboru, by účast reprezentantů těchto zemí nebyla slučitelná s mauthausenskou přísahou přeživších vězňů. Výbor nicméně chce položit vzpomínkový věnec k ruskému památníku v lágru.

Letošní oslavou osvobození tábora bude vzpomínkový pochod od 11 hodin lágrem. Pořad bude vysílat televize ORF III. Počet účastníků není omezen. Vzhledem k omezenému místu pro parkování organizuje vzpomínkový výbor kyvadlovou dopravu od nákupního centra Donaupark. Více informací na befreiungsfeier.at.

Sprejeři k potěšení uprchlíků

Devět tvůrců graffiti z Rakouska a Německa zkrášluje dobrovolně nouzové ubytování asi 85 uprchlíků z Ukrajiny v zařízení Červeného kříže v bývalé rozdělovně pošty v Linci, píší OÖN.

Před dvěma dny byly zdi šedé, teď prostor oživují barvy sprejerů na pěti velkoplošných stěnách. Přišli na výzvu Červeného kříže na facebooku. Benjamin Schindler (33) ze Štýrského Hradce, aktivní od roku 2010 pod uměleckým jménem "Size Two", se okamžitě spojil s kolegy. Společně zorganizovali sponzory k pořízení potřebných barev a vypracovali celkový koncept. Každému byla přidělena jedna barva, Schindlerovi modrá. Provedení bylo na každém jednotlivci, Schindler například stříkal figuru dózy barvy s doširoka se smějící tváří. "Chceme svět udělat trochu barevnější. Věřím, že lidem dělá dobře obklopit se krásnem," opakoval kredo sprejerů.

Tvůrci graffiti při práci.Zdroj: Deník/OÖN

"Lidé k nám přicházejí s jizvami na duši. Doufáme, že umění a barvy by jim snad mohly vykouzlit malý úsměv na rtech," říká okresní šéf ČK Paul Reinthaler. Foto: Deník/OÖN/fotokerschi.at

Samomluvou k milionům příznivců

Lisa Übelsbacherová (19) z Braunau je influencerskou, osobou ovlivňující významné množství lidí. Na TikToku ji sleduje už přes 1,4 milionu uživatelů.

Začínala dělat rozhovory sama se sebou. Rok na sociálních sítích přibývalo uživatelů, kteří si její stránky četli, až ji to přestalo bavit a začala na ně umisťovat krátká videa z jejího všedního života. O škole, barvách vlasů, o psíku Charlym, ale také o jejích psychických onemocněních a jejích terapeutech. Prý s vědomím odpovědnosti, protože je jí jasné, že ovlivňuje mnoho lidí. To je jejím kredem i v kooperacemi s firmami. V orientaci mezi nimi jí pomáhá manažer z Vídně. Spolupracuje jen s těmi, které si předem přezkoumali. Čemu by nedělala reklamu nikdy? ptají se OÖN, a ona odpovídá, že masu. Je totiž vegetariánka…

Internetoví příznivci jí děkují "liky" a komentáři, a když ji potkají na ulici, chtějí se s ní vyfotografovat.

"Proč vlastně ji tolik lidí sleduje, přesně neví. Krátkými, upřímnými, sebeironickými videi se zdá, že přesně trefila ,nerv času´," uvádí list.

Slečna s milionem čtenářů.Zdroj: Deník/OÖN

Přitom to začalo úplně jinak, vždycky ráda točila nějaká videa, a protože v začátcích byl TikTok svázán s muzikou, dělala je pro přátele jako hudební. Bavilo ji to, ale pak se rozhodla točit bez hudby v pozadí, jen s jejím vlastním hlasem. Myslela napřed, že je bude vzápětí mazat, že to přece nebude nikoho zajímat, ale už to první viděly tisíce účastníků… S tiktok-profilem už dlouho vydělává zajímavé peníze.

Točit a stříhat chce dál sama. Potřebuje k tomu jenom mobil, ale také čas! Ten si chce udělat po maturitě, rok se hodlá věnovat jen sociálním médiím. Pak možná studiu, protože neví, jak dlouho jí "influence" poběží tak dobře…

Jak dopadne Rallye tří zemí?

Loňská ADAC-rallye tří měst v Bavorsku a Mühlviertlu s více než 15 000 diváky byla velmi úspěšná. Letos je 58. Knaus Tabbert-rallye plánována ve třech zemích, Německu, Rakousku a Česku od 13. do 15. října. V mnoha obcích ale roste odpor proti ní, píše PNP.

V Bavorsku už dosáhla prvního "etapového vítězství", obecní rada v Breitenbergu rozhodla poměrem hlasů 9:5, že se v obci může konat rychlostní zkouška. Ve Wegscheidu, na státní hranici, ji ale odmítli s odůvodněním, že rallye se nehodí do naší doby, především kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Kromě toho samospráva nechce silnice kolem Wildenranna uzavřít na celou sobotu v říjnu. To by velmi omezilo zemědělství a lesnictví. Také v Hauzenbergu je odpor. Starostka Gudrun Donaubauerová odmítá jakoukoliv motoristickou akci v obci.V obci Sonnen žádost ADAC projedná zastupitelstvo 26. dubna a chce slyšet i názor občanů. Obcí má vést 11,5 kilometru trasy.

Týmy mají při rallye absolvovat šest zkoušek, po dvou v každé zemi, celkem asi 168 kilometrů. Pořadatel ADAC má prý už fixní přísliby pro Mühlviertel s Peilsteinem a Julbachem a pro Šumavu se Šumavskými Hošticemi a Radhosticemi.

Cyklovýlet pro charitu

Michael Roither z Neusserlingu pořádá od roku 2014 cyklovýlety pro charitu, pro podporu potřebných rodin v regionu. V sobotu akci podpořili regionální sponzoři a také 200 účastníků výletu. Při prvním ročníku jich přišlo na start jen 38… Tentokrát cykloturisté nashromáždili předběžně 2500 eur, ale konečnou částku v dalších dnech významně navýší další příspěvky sponzorů na konto AT57 3413 5000 0732 6432.

Cyklovýlet za nadějí.Zdroj: Deník/OÖN