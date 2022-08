Teď si postavil dvouválcový motor opět kompletně ze dřeva. "Jediný ústupek: protože by spalovací motor ze dřeva sám začal hořet, ten jeho není poháněn benzínem, ale stlačeným vzduchem," píší OÖN.

Pan Grafinger je truhlář, soustružník, mechanik a zámečník v jednom. Čtyřicet let jezdí na Harley Davidsonovi. Jeho motor ho fascinuje už dlouho. "Protože při mém věku nevím, jak dlouho ho budu moci ještě jezdit, rozhodl jsem se jej okopírovat a nechat běžet alespoň v obýváku," říká.

Celý rok na svém agregátu pracoval, aniž do poslední chvíle věděl, jestli bude fungovat. Pak přišla chvíle pravdy. "Připojil jsem hadici, pustil vzduchový kohout a motor okamžitě zavrčel," vypráví hrdě. "Byl jsem beze slov a přivolal jsem do dílny manželku s naší dcerou a jejím mužem."

Svůj zázrak ukázal i kamarádům od štamtyše, kteří jej oslavili pivem a buřty s cibulí. "Teď pracuje na další své dřevěné konstrukci. Co to ale bude, ještě nechce prozradit," uzavírá konstruktér.

Strážníci v Budějovicích získali nové zázemí. Zkrátí se díky tomu doba zásahu

Restaurovali obří malbu

400 let starý oltářní obraz dvorního malíře Mathiase Kagera (1575-1634) je největším dílem, jaké dosud restaurovali v bavorském úřadě památkové péče v Mnichově, napsal Donaukurier. Nyní je zpátky doma v Aldersbachu v okrese Pasov. Obraz o rozměrech skoro čtyři krát sedm metrů památkáři pečlivě stočili a převezli náklaďákem.

Dvě samostatné restaurátorky na monumentu pracovaly asi čtrnáct měsíců. Předtím byl obraz jen nouzově "vyflekován" v bývalém místním klášterním kostele a teď byl opraven komplexně a odborně, sdělil úřad. Obdivován bude moci být ale až po roce 2023, do kdy má trvat sanace kostela.

Restaurovaná historie (výřez).Zdroj: Deník/DK

Okoberfest na padesáti místech

Náhradou za dvakrát odřeknuté pivní slavnosti na Tereziánské louce v Mnichově má letos svátek doplnit na padesát malých "oktoberfestů" v hospodách města, píše DK. Naražení originálního prvního sudu starostou Dieterem Reiterem 17. září bude znamenat «Ozapft is» i pro další restaurace.

Pod mottem "Celý Mnichov je ,Wiesn´" chtějí výčepní dostat festové pivo, preclíky, chuťovky, marcipánová srdce, kroje a živou muziku i do dalších částí města, jako doplněk "matky všech slavností".

Memoriál Vladimíra Hniličky vyhráli na Pedagogu hokejbalisté Čejkovic

Opět volí "slovo mládeže"

V Německu hledají opět "slova roku". Do 13. září může kdokoliv například vybrat slovo mládeže z deseti návrhů a hlasovat o něm na «langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres». Poslední kolo se třemi finalisty pak poběží do 18. října, vítězný pojem bude vyhlášen 25. října. Loni to bylo «cringe», něco trapného, nepříjemného - hlasovalo pro ně 42 % lidí.

V letošní nabídce jsou například pojmy «Gommemode» (nekonečně silný, neporazitelný), «Slay» (když někdo vypadá sebevědomě, sebevědomě jedná nebo něco pozoruhodného dělá nebo něčeho takového dosahuje) a «wild»/«wyld» (hustě, prudce, zprudka, s razancí). «Smash» znamená s někým něco začít, a tak dál - mluva mladých je někdy sotva srozumitelná…

Od úterý minuIého týdne došlo nakladatelství přes 200 000 hlasů, denně přibývá 30 000 dalších.

Dálnici do Čech už nic neblokuje

Obec Rainbach konečně dostala dlouho očekávaný dopis úřadu zemské vlády pro životní prostředí a vodní hospodářství - úsek rychlostní silnice S10 od Freistadtu do Rainbachu, propojení silniční sítě mezi jižními Čechami a Mühlviertlem, dostal zelenou, píše Volksblatt. Starosta Günter Lorenz dostal na vědomí, že povolení od zemské vlády je pravomocné, a tím i všechna rozhodnutí o souladu stavby S10 s vlivy na životní prostředí. Plánovanému zahájení tedy nic nebrání.

Přípravy posledního úseku S10 Sever od Rainbachu do Wullowitzu už běží. "Protože od první prezentace trasy už uběhlo několik let, je evaluace všech dosud zvažovaných variant k aktuální situaci a normám nutná k optimalizaci trasy," píše Volksblatt.

V Budějovicích zaplatíte parkování s novou aplikací, sama určí i tarif

Vedoucí projektu Leopold Lechner je spokojen a přesvědčen, že bude moci být dodržen časový plán. Podepsáno je 60 % smluv o výkopu pozemků. "V nadcházejících dnech bude započato s nařízenými vyrovnávacími opatřeními jako přesídlením modráska bahenního," poznamenává list. Veřejná zakázka na první stavbu, tunel Vierzehn, bude vypsána v prosinci 2022.

Silnice do Čech roste starostům před očima.Zdroj: Deník/Volksblatt

Na snímku jsou starostové Günter Lorenz a Anita Gstöttenmayrová na staveništi objížďky k Wullowitzu.

Covid ubral z očekávané délky života

Průměrná očekávaná délka života v Bavorsku se koronovou pandémií zkrátila, píše DK. V roce 2019 mohla nově narozená děvčátka ještě doufat v očekávaný průměrný věk 83,96 roku, chlapci 78,92 roku. Loni to bylo 83,53 a 78,92 roku. Tím Bavorsko spadlo za Bádensko-Württembersko se 84,13 a 79,56 roku. V celoněmeckém řezu klesl očekávaný věk žen za dva roky ze 83,49 na 83,12, u mužů na 78,11 roku.

Zabila šestiletou dceru…

46letá matka z Bottropu přiznala přes svého obhájce, že v noci na 28. leden 2022 usmrtila svou šestiletou dceru. V úvodu procesu nechtěla uvádět žádné podrobnosti. Nejprve prý dítě zkoušela utopit ve vaně, nakonec mu podle obžaloby prořízla hrdlo kuchyňským nožem.

Za činem stál podle státního zastupitelství spor o pečovatelské právo, které bylo den před činem přiznáno otci holčičky, který žije odděleně od matky.