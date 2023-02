Projekt iniciovali Kids Save Ocean, inspirovaní lineckou figurou "Last Whale", která už je potřetí k vidění ve vídeňském Domě moře. Žáci na Speedy sbírali plastikové obaly. "Realistické" oči figuře vytvořily umělohmotné vánoční ozdoby. V plánu je její putování po výstavách i mimo školy.

Botanická zahrada přitahovala

Přes 12 000 druhů rostlin přilákalo loni více než 100 000 návštěvníků do Botanické zahrady v Linci. Tím byl překonán i "předkoronový" rekord s asi 94 000 lidmi. Přitáhl je i rozsáhlý doprovodný kulturní program, ve kterém chce nový ředitel Thomas Schiefecker pokračovat i letos. Bude v něm víc nabídek i pro děti, třeba kurz stavění včelína pro divoké včely, pohádkové procházky zahradou, rodinná jóga a podobně. Od 13. května do 1. listopadu budou pořádány speciální akce k mnoha tématům městské ekologie a praxe ochrany přírody.

Připravováno je přes sto pořadů. Od června budou v zahradě každou středu koncerty v krásném prostředí, od citerových po improvizace. Tři čtvrtky v květnu budou patřit hudbě magistrátu města. Zahrada uspořádá čtrnáct exkurzí či speciálních provádění a devět přednášek na témata ptactva, divoce rostoucích bylin, divokých včel a nočních motýlů.

Jihočeský STAN povede starosta Pištína, Svobodní už myslí na Evropu

22. a 23. dubna si mohou hobbyzahradníci pořídit na zdejším trhu sazeničky, botanické rarity, byliny i zahradní náčiní. Pro milovníky chili bude otevřena 3. června až 8. října výstava "Red Hot Chili Pepper", 9.-14. září bude příležitost objevit staré druhy ovoce. Po celý se rok budou konat doprovodné výstavy umění. Více na https://botanischergarten.linz.at.

Stovky ilegálních závodů aut

Bavorská policie zaznamenala loni rekordních 605 "privátních automobilových závodů" s celkem 739 účastníky, o devět procent víc než předloni. Před koronou, v roce 2019, to bylo "jen" 294 závodů. Loni při nich v Bavorsku zemřeli čtyři lidé, 128 bylo zraněno. V roce 2020 bylo mrtvých sedm.

Patnáctiletou zavraždil spolužák…

Zavraždění 15leté Anastasie ze Salzgitteru loni v červnu vyvolalo bouřlivé reakce. Nyní byl za tento čin odsouzen v Braunschweigu dívčin spolužák jako nezletilý k osmi letům odnětí svobody. Hlavní líčení nebylo veřejné, píše Donaukurier.

Společně s 13letým spolužákem dívku uškrtili 19. června na zarostlém pozemku a tělo ukryli v houští. Spolupachatel, ještě dítě, byl krátce po činu se souhlasem rodičů umístěn na psychiatrickou kliniku.

"Podle státního zastupitelství měli oběť a pravděpodobní pachatelé ruský migrační původ. Dívka byla ruskou občankou, chlapci měli ruskou a německou příslušnost," uvedl DK.

Když lovili na Dachsteinu losy…

V době bronzové lovili na náhorní plošině Dachsteinu losy. Dokázali to vědci na kostech losů, které byly v minulosti nalezeny v jeskyních této oblasti. "Až nyní nalezené stopy řezů a vstřely na kostech dokazují lov a pojídání masa těchto zvířat," píše DK.

Archeozooložka Kerstin Pasdaová z univerzity v Erlangenu začala oblast Dachsteinu zkoumat na základě nálezu losích kostí privátní osobou v propasti poblíž Lenggries, které Pasdaová s kolegy datovali na stáří kolem 2500 let. Na jedné lopatce objevili vstřel a na kostech stopy nožů. Los tedy mohl být loven a jeho maso využito. Při zkoumání se ukázalo, že jsou známé četné nálezy těchto zvířat z alpských jeskyní, jen nebyly dosud spojovány s lidským vlivem. „Napadlo mne, že přece nemůže být pravda, že by tolik vyplašených losů padalo do propastí," říká Pasdaová.

Paroží od Dachsteinu.Zdroj: DK

S Robertem Schumannem z Univerzity Heidelberg zkoumali kosti jedenácti losů ze šesti jeskyní v Rakousku a nechali u nich provést radiokarbonové datování. Upoutaly je vstřely na pěti lopatkách zvířat a četné stopy řezů, například také u losů ze tří jeskyní na dachsteinské náhorní plošině.

Pasdaová dříve provázela lovce karibů v Grónsku a zadokumentovala, jak zvířata bourají. Při nedostatku cest museli lovci všechno nosit kilometry daleko a brali s sebou proto jen určité části těl úlovků. "U těla losa z Lenggries chyběly přesně ty kosti, které si odnášeli i grónští lovci…", uzavírá DK.

Trus netopýrů v bytě, to je normální

Rodina v Andechsu napočítávala denně na terase nájemního bytu až padesát hromádek po okřídlených "nájemnících" a u úředního soudu ve Starnbergu chtěla civilní žalobou dosáhnout stavebních opatření k uzavření netopýřího "podnájmu" a snížení svého nájmu.

Soud žalobu zamítl. "Setkávání s druhy zvířat v zemi obvyklých - a tím i s jejich exkrementy - je ve venkovské oblasti bydlení třeba přijímat. Změřitelné snížení kvality bydlení by nastalo jen tehdy, kdyby se v důsledku vlastností stavby rušící zvířata výrazně víc množila, nebo byla v blízkosti pronajímaného objektu chována. Tomu tak v tomto případě není," řekl soud.

Žádný medvěd nebo klibna. Ať žije originalita a zábava, říkají v Šindláku

Svědkové výskyt tvrzených až 50 stop netopýřího trusu nepotvrdili. Expertka na netopýry uzavřela, že nad terasou nesídlí žádná větší populace netopýrů, protože tam viděla jen jednotlivé exempláře. Místo před nimi uzavřít není bez dalšího přípustné, protože netopýři jsou chráněni. Ani s ohledem na možné ohrožení zdraví nezletilých dětí nemohl soud dospět k žádnému rozhodnutí ve prospěch žalobce - nebylo uvedeno žádné konkrétní nebezpečí, které by mohlo vyplynout z kontaktu s těmito exkrementy.

Rozsudek není pravomocný.