Počet nehod s vlivem alkoholu je nejvyšší za 30 let - za pololetí jich bylo 2022, osm procent všech havárií se škodami na osobách. 15 lidí zahynulo. Starších 65 let bylo zraněno rekordních přes 2700, o 21,7 % víc než loni. Počet usmrcených seniorů stoupl dokonce o 63 % na 57.

Mezi 191 mrtvými v dopravě do 30. června bylo letos sedm mladších čtyř let.

Pustí judistu z vězení?

Dvojnásobný olympijský vítěz v judo Rakušan Peter Seisenbacher (nyní 62) byl za těžké sexuální zneužívání nezletilých a zneužití autority odsouzen k pěti letům odnětí svobody. Odvolací soud mu z nich ubral dva měsíce. V příštím týdnu bude mít odpykány dvě třetiny trestu a příslušný soud ve Štýrském Hradci se musí zabývat jeho podmíněným propuštěním na zkušební dobu 1-3 roků. Zabránit by v tom mohly jen tzv. zvláštní důvody k obavě, že bude opět páchat trestné činy.

Seisenbacher začal být stíhán v roce 2013. Vítěz her v Los Angeles 1984 a v Seoulu 1988 zůstal i po skončení kariéry pro mnohé idolem. Roku 1996 byl vyznamenán za zásluhy o Rakouskou republiku. Založil ve Vídni klub juda, v němž se po dva roky dopouštěl zneužívání nezletilých děvčat. Pokusil se vyhnout stíhání a koncem roku 2016 zmizel na Ukrajinu. V roce 2017 byl zatčen v kyjevském bytě. V září 2019 byl vydán do Rakouska a ve Vídni šel do vazby. Čas strávený v ukrajinském vězení a ve vyšetřovací vazbě mu byl započítán do uloženého trestu.

Rekordní maraton v Linci

Nedělní maraton v mlze v Linci vyhrál Etiopan Fikre Bekele v čase 2:06:13, kterým o 80 sekund zlepšil 15 let starý traťový rekord Ukrajince Alexandera Kuzina 2:07:33.

V Borealis půlmaratonu získal Andreas Vojta z Vídně svůj 47. mistrovský titul. V závodě byl druhý za Němcem Filmonem Teklebrhanem (1:03:19 - 1:02:56).

Neoficiální výsledky přibližují také některá umístění Čechů. Šárka Alešová byla v půlmaratonu celkově 1403. a 246. ženou jako 30. v kategorii na 45 let časem 1:55:45. Luděk Hruška byl 403., ve stejné kategorii mužů 54., časem 1:37:06.

Diplom pro nejlepší Češku.Zdroj: Deník/Oberbank

Zemřel pan Red Bull

Dietrich Mateschitz zemřel v sobotu ve věku 78 let. Globální tažení energetického nápoje Red Bull z něho udělalo s odstupem nejbohatšího Rakušana. Nebyl sice jeho výmyslem, ale z nápoje neznámého mimo Asii udělal dovedným marketingem světový hit a kolem něj sportovní a mediální impérium.

Narodil se 20. května 1944 v St. Mareinu v Mürztalu. Syn učitelky vyrostl bez otce a studoval ve Vídni hospodářskou univerzitu. Po skončení pracoval pro Jacobs Kaffee a Blendax, kde se stal nakonec ředitelem marketingu. Na jedné služební cestě ho v Asii upozornili na povzbuzující nápoj. Rozpoznal jeho potenciál a rozhodl se uvést jej na evropský trh. Získal licenci na thajský energetický nápoj "Krating Daeng", anglicky Red Bull, přizpůsobil recepturu západní chuti a založil spolu s rodinou výrobce Yoovidhya podnik, v němž mají Thajci dál 51 %. V roce 1987 přišel Red Bull na domácí trh.

S rostoucími úspěchy začal podporovat sport - Red Bull dnes zastupují fotbalové týmy, stáje formule 1, hokejové mančafty, smlouvy se značkou mají stovky atletů. Vlastní ostrov Laucala na Fidži. Před lety řekl, že sám denně vypije deset až dvanáct plechovek tohoto nápoje.

Magazín Forbes ho letos zařadil s majetkem 27,4 miliardy dolarů na 51. místo boháčů. Žil se svou dlouhodobou přítelkyní v Salcburku. Byl spoluzakladatelem nadace "Wings for Life", která hledá lék na ochrnutí. Roku 2012 dal k dispozici lékařské privátní univerzitě v Salcburku 70 milionů eur na výzkum poranění míchy. Vlastní četné hospodářské budovy, nakupoval zámky, hotely a pivovar, a nechal je renovovat. Patří mu lesy, vinice, rybníky, brusírna drahých kamenů, sportovní letiště, od loňska lázně Fohnsdorf… Vlastní "Flying Bulls", flotilu historických letadel, a má hangár na letišti v Salcburku. Red Bull platí daně v Rakousku, v roce 2020 asi 405 milionů eur, a nepouští se do rájů v Panamě či na Kajmanských ostrovech…

Na druhé straně když zaměstnanci jeho televize Servus v roce 2016 chtěli proti jeho vůli založit radu pracujících, Mateschitz ze dne na den provoz stanice zastavil a 264 zaměstnancům rozdal výpovědi. Rozhodnutí vzal zpátky po ujišťování osazenstva, že žádnou radu zakládat nebudou. Náš Deník o sporu exkluzivně informoval.

"Není jasné, jaké následky bude mít jeho smrt pro firemní říši Red Bull," napsal Donaukurier. "Jako možný následník přichází v úvahu jeho jediný syn 30letý Mark z dřívějšího vztahu, který posléze převzal jeho příjmení a naposledy byl ředitelem jedné dceřiné společnosti RB. Podle německého Manager Magazinu dle společenské smlouvy nemají být možná rozhodnutí o nástupnictví ani o převodu podílů bez souhlasu většinového vlastníka," uzavírá DK.