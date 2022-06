Od sousedů: Město přispěje lidem na energie

Vídeňská radnice přispěje do konce roku částkou po 200 eur asi dvěma třetinám domácností města. Nejvíce ohroženým skupinám je vyplatí co nejdříve bez nutnosti vyplňování žádosti. Vydá na to 130 milionů eur. Asi 210 000 domácností dosáhne na příspěvek do 500 eur na zaplacení energií. Náš web o tom informovala Markéta Poláčková z Eurocommu.

