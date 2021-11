Od sousedů: Máte málo uznání? Na rameno vás poklepe automat v budce

Myslíte, že když se nepochválíte sami, nikdo to za vás neudělá? Tak to si zajeďte do Mettauertalu ve Švýcarsku, píše Donaukurier (DK). Tam, blízko německé hranice, stojí na světě jediný automat poklepávání na rameno na světě.

"Mašinka", která má uznání... | Foto: Deník/DK

Vymyslel jej předseda obce Peter Weber. Stojí v bývalém telefonním automatu vedle zastávky autobusu a proti kostelu. "Kdo si představuje, že je v něm nějaká mechanická aparatura, třeba ruka, která člověku opravdu poklepe na rameno, bude zklamán. Kdyby takhle někdo přišel k poklepání na hlavu, máš hned žalobu na krku," říká Weber. Jeho "obřad" probíhá v digitálním duchu. Hladoví po chvále si na dotykové obrazovce mohou vyhledat, čím si uznání zasloužili - v nabídce je třeba i převzetí směny za kolegu z práce, popisuje DK. Pak automat nabídne pořízení fotografie dobrodince s podmínkou, že ji hned umístí na facebook, a udá e-mailovou adresu. Na ni mu přijde poukázka třeba do místního pekařství. Pak přichází ono uznalé "poklepání" - na jeho počest je spuštěno video jásajících lidí třeba z nějaké masové akce. Kde natankujete nejlevněji? Podívejte, kolik stojí benzín na jihu Čech Přečíst článek › Podle Astrid Schützové, profesorky psychologie osobnosti v Bambergu, má počin význam pro získání dobrého pocitu. "Je důležité být s někým v kontaktu a dostat uznání," říká. Oslavné video vyvolává v pochváleném pozitivní asociace, podobně jako u učení na dálku přes appy, kterými se žáku dostane za správnou odpověď fanfár nebo podobných poct. Také to, že selfie vyznamenaného je umístěno na sociálních sítích, upevňuje jeho sebeuvědomění. Na druhé straně je tu riziko, že nechá-li zadavatel chválit banality, může být z toho odvozeno, že od něho nic opravdu dobrého nelze očekávat, píše DK. Iniciátor automatu Weber říká, že neví, jestli jej využívají opravdu lidé, kterým v životě chybí uznání. Pro něho stroj pořízený za asi 25 000 eur v první řadě slouží k větší známosti obce se 2000 obyvateli. „Je neuvěřitelně hezké tady žít. Jenže když to nikdo neví, nikdo nepřijde…" říká. Vánoce, vánoce přicházejí, každý rok dřív a dřív. I v Budějovicích Přečíst článek › Už začali 'nadělovat'… Zdroj: Deník/DK Ježíškovskou poštovní filiálku v Engelskirchenu v Severním Porýní otevřelo 25 pozvaných dětí z mateřinek předáním osobních vánočních přání paní "pošťačce" v kostýmu Ježíška, tiskové mluvčí pošt Brittě Töllnerové, uvedl DK. "Úřad" funguje od poloviny osmdesátých let. Dalších 9000 letošních žádostí na adresu An das Christkind, 51777 Engelskirchen přišlo první den poštou. Loni jich bylo celkem na 150 000 ze 40 zemí. "Každé dítě, které lístek pošle do 20. prosince, dostane odpověď v některé z deseti řečí, také v češtině, nebo v Braillově písmu. Na tom bude pracovat sedmnáct pomocníků a pomocnic," píše list. OBRAZEM: Budějovice už mají vánoční strom, je to stříbrný smrk z Litvínovické Přečíst článek › Bakovní lupiči vymírají? Počet přepadení bank, spořitelen a pošt v Německu v uplynulých 30 letech poklesl o 95 procent, píše DK. Tak v roce 1993 jich v Bavorsku bylo 133, tedy dvě až tři týdně, loni celkem jen šest, tedy jedno za dva měsíce. "V roce 1995 bylo filiálek v Německu skoro 70 000, koncem minulého roku 24 000. Lupiči tedy mají dnes menší výběr," uvádí list. "K tomu je lepší technické i personální zabezpečení peněžních ústavů a klesá význam peněz v hotovosti, takže jich banky schraňují už méně."

