Druhý je Gschnitztal v Tyrolích, třetí řemeslná vesnička Pichla ve Štýrsku. K volbě bylo 27 míst, po třech z každé spolkové země, zemští vítězové proti sobě nastoupili v televizním finále o státním svátku. Horní Rakousy reprezentoval Gimbach ve Weißenbachtalu , údolí mezi Attersee a Bad Ischlem, prezentovaný slavnou horolezkyní Gerlinde Kaltenbrunnerovou, první ženskou přemožitelkou všech třinácti osmitisícovek bez podpory kyslíku, a moderátorkou Juttou Mocubovou. Ve středu od 21.05 hodiny představí ORF 2 všech 27 míst pro volbu.

Anotace ORF uvádí k hornorakouskému kandidátovi, že jde o region zcela neobydlený - odhlédnuto od frekventované silnice údolím tu na dvanácti kilometrech není ani stopy po civilizaci. Kdysi se tudy plavilo dříví. Dnes jsou tady okouzlující vodní místa "ke snění, piknikům a hraní v křišťálově čisté vodě", jak turistická média propagují. Známým cílem jsou také kaskády Gimbachu od obce Steinbach, lákající ke šnorchlování v řece a canyoningu.

Horní Rakousy se neprosadily…Zdroj: Deník/OÖN

V hlasování prominentů získal tyrolský Gschnitztal 54 bodů, Wiegensee 53, květinové zahrady Hirschstetten ve Vídni 52 a Willersdorfer Schlucht v Burgenlandsku 51, vesnička Pichla dostala 46. Definitivní rozhodnutí padlo po telefonickém hlasování. Jak dopadl Gimsbach na dolním snímku Silvie Wahrstätterové (ORF), jsme se bohužel nikde nedozvěděli…

Pečovatel(ky) se srdcem

Stejnojmenný spolek vídeňské pojišťovny s partnery ocenil nejlepší pečovatelky a pečovatele 2020 v jednotlivých spolkových zemích. K ocenění bylo 3100 nominovaných, z Horních Rakous 630.

Ceny převzaly v kategorii pečující příbuzní Zäzilia Augustine Pergerová z Greinu, která se už přes 46 let stará o manžela, Emilia Kmecová, opatrovatelka po 24 hodin z Lince, a jako profesionál Mounzer Al Haji, diplomovaný ošetřovatel nemocnice Alžbětinek v Linci.

Slovenskou pečovatelku ocenili.Zdroj: Deník/OÖN

Úspěchu Emílie Kmecové ze Soli v okrese Vranov nad Topľou si všimla i slovenská média. Uvádějí, že se za prací do Rakouska vydala před sedmnácti roky. "Neuměla jsem skoro nic německy. Začátky byly velmi náročné, ale měla jsem štěstí na milé lidi. Naučila jsem se časem jazyk a teď už je to v pořádku," říká na mysaris.sme.sk. My sariš v Rakousku pracuje přes 20 000 slovenských pečovatelek. Paní Emílii cesta z domu na východním Slovensku do práce v Linci trvá skoro 13 hodin.

Stále hledají milionáře

Skoro dva roky po losování čeká milionová prémie v lottu v Bavorsku na výherce, píše PNP. Majitel losu s číslem 0426492, který sázenku podal v prosinci 2019 v oblasti Memmingen, se stále nenašel, sdělilo Lotto Bayern v úterý při startu nové loterie. Výherce má čas do konce roku 2023 výhru ve výši jednoho milionu eur vybrat, jinak peníze půjdou do balíčku nového losování, nebo je ministr financí určí pro obecně prospěšný účel.

Různé ceny kina

Ochránci spotřebitele Zaměstnanecké komory Horních Rakous zjišťovali výši vstupného do posledních řad kin se střední porcí popcornu a půllitrem coly. Nejvýhodnější cenu našli v městském kině ve Gmundenu - 19,70 eura. Cineplexx Linec chtěl 27 eur, o 35 procent víc. Samostatná vstupenka na film pro dospělého se pohybovala od 7,30 do 11 eur, pro dvanáctileté dítě 7 až 8,50.

Halloween v zoo

V zoo Schmiding v Krenglbachu u Welsu připravili halloween pro své chráněnce tykvičkami plněnými na sladko nebo na kyselo, píší OÖN. Kotulové se například mohli radovat moučnými červy a kobylkami, zkrátka nepřišly ani surikaty na snímku.

Ňam!Zdroj: Deník/OÖN

Foto: Deník/OÖN/Zoo Schmiding

Ztratil se na Třístoličníku?

Od pátku hledá bavorská policie zmizelého 48letého muže z Neureichenau (okr. Freyung). Obrátila se o pomoc i na veřejnost (náš web informoval). V úterý se přihlásil služebně ve Waldkirchenu dovolenkář z Landshutu, který si je prý jist, že pohřešovaného viděl v pondělí na Třístoličníku, stále v oznamovaném oranžového svetru a tmavých pracovních kalhotách, píše PNP. Nesl karimatku a černou tašku. V úterý proto policie odstartovala další pátrací akci, opět s vrtulníky a psovody, ale hledaného nenašla ani na Třístoličníku. Prosí proto dál o možné informace na tel. 08581/9865660.

Třístoličník na ilustračním snímku.Zdroj: Deník/PNP