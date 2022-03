Sberbank Europe AG je v Rakousku koncesovaný peněžní institut ve vlastnictví Sberbank of Russia. V Německu vystupuje pod právně nesamostatnou obchodní značkou "Sberbank Direct". Linecký list dovozuje, že tak jsou její vklady zároveň úložkami u Sberbank Europe, a připomíná, že na německém webu firmy je zdůrazňováno, že i na ni dopadá rakouské pojištění vkladů.

Sberbank se podle OÖN chtěla z Evropy stáhnout kvůli sankcím Západu. Došlo k masivním výběrům a tím k problémům s likviditou. "Dcerky" ústavu v Chorvatsku a Slovinsku přebraly lokální banky.

Z asi miliardy eur zákazníků této rakouské banky je 913 milionů zajištěno rakouským pojištěním vkladů (ESA). Podle lineckých novin z něj musejí být do deseti dnů vyplaceni všichni, kteří vložili do banky do 100 000 eur na osobu. Průměrná výše úložek ve vídeňské filiálce je 26 000 eur.

Ředitel ESA Stefan Tacke předpokládá, že většina "pohledávaných" 913 milionů eur bude získána z insolvenčního řízení s bankou.

Na zajištění se podílejí i další ústavy ESA, podle Tackeho Raiffeisen do 272 milionů a spořitelny do 219 milionů.

Dopad ztráty Sberbank podle lineckého listu daleko převyšuje případy minulých let - burgenlandská Commerzialbank "stála" 465 milionů eur, Autobank 105 milionů, Anglo Austrian AAB 55 milionů.

51letý odsouzený v roce 2006 za vraždu hostinského v Lambachu nohou od židle na dvacet let v září dostal z výkonu trestu ve Steinu vycházku. Využil toho, aby koupil plynovou pistoli a 22letého kumpána navedl k přepadení diskontního supermarketu potravin ve Stadl-Pauře těsně před koncem prodejní doby. Sám čekal venku v autě.

Pachatel s pistolí v ruce nařídil 17letému zaměstnanci, aby mu naložil do tašky bankovky. Pak s ním šel k trezoru, který mu otevřela vedoucí filiálky a vydala mu další peníze včetně ruliček mincí. S kořistí doběhl k autu a ujeli. První říjnový víkend ale byli dopadeni a část uloupené sumy zajištěna. "Vycházka" odsouzeného byla zrušena a ve vězení se ocitl i mladík. Oběma hrozí tresty až do 15 let odnětí svobody.

Pomáhají pojízdnou autodílnou

Thomas Schmidhuber a Julian Braun z Jägerwirthu (okr. Pasov) vyjedou v pátek s pojízdnou autodílnou na polsko-ukrajinskou hranici na pomoc s opravami techniky lidem prchajícím z Ukrajiny, píše PNP.

Braun provozuje odtahovou službu v Ortenburgu, problém nepojízdných vozidel je mu tedy blízký. Také jeho parťák Schmidhuber říká: "Nemáme žádné speciální vztahy k Ukrajině, ale lidé tam jsou v nouzi. A každý má radost, když někomu může pomoci."

Vypravují jeden transportér s věcnými dary a druhý se zařízeními na opravování porouchaných vozidel: náhradní obutí a montovací přístroj, nářadí, nouzový elektroagregát, náhradní baterie, kanystry na pohonné hmoty, různé diagnostické systémy, startovací kabely, náhradní díly pro různé typy aut, pohonné hmoty… Pomáhat chtějí lidem, kterým na útěku došel benzín, nebo měli poruchu.

K zajištění servisu ještě naléhavě potřebují pitnou vodu, deky a finanční dary k nákupu pohonných hmot a potravin v Polsku. "Na hranicích stojí mnoho lidí, kteřím nemají co jíst a pít. Lidé, kteří museli všechen majetek nechat ležet, jsou vděční za každý dar. Můžeme garantovat, že všechno se dostane na správné místo a do správných rukou," ujišťuje Braun.

Chtějí pomáhat zcela dobrovolně a nabízejí své služby bezplatně. V noci na pondělí chtějí být zpátky v Bavorsku: musejí zase taky pracovat, uvedli pro deník PNP.

Thomas Schmidhuber vlevo a Julian Braun na snímku.

Festival židovské muziky

Od tohoto pátku do 13. března bude ve Fürthu znít židovská hudba při Klezmer Festivalu, píše DK. Vystupovat má na patnáct kapel z Kanady, Ruska, Finska, Lotyšska, Francie, Švédska…

List vysvětluje, že jde o muziku hebrejsky mluvících Židů z východní Evropy, hranou například o svatbách, jak říká houslista Nicolaas Cottenie z kapely Azind a z dětského muzikálu „Ben a David“, které budou ve Fürthu zastoupeny. Většina skladeb je z 18. a 19. století.

Kromě koncertů budou promítány filmy, jsou připraveny procházky městem s 500letou židovskou minulostí a společná bohoslužba šabatu.

Zadrželi horolezkyni kvůli telefonu

Sabrina Filzmoserová, rakouská čtyřnásobná olympionička v judu z Welsu, chce 11. března odstartovat pozoruhodný projekt „Forever Everest“. Z břehu Bengálského zálivu poblíž Kalkaty chce zdolat vrchol Mt. Everestu, vzdálený vzdušnou čarou asi 700 kilometrů, jen pěšky a na kole. V cíli by ráda otevřela 28. května, na Everest Day, školu bojových umění Dojo na Hillary School. Na ledovci Khumbu hodlá cestou sbírat se žáky svých judistických škol odpad a sázet stromy.

Navštěvuje Himaláje od roku 2005 a vede workshopy juda pro mládež v Nepálu a Bhútánu. V roce 2016 vylezla na Manaslu (8163 m). S malým týmem tentokrát projede na kole severní Indii, z Nepálu bude pokračovat pěšky do základního tábora pod Everestem. Na instagramu je pod @sabshero.

Cestu jí zkomplikovalo zadržení v Indii kvůli tomu, že má s sebou satelitní telefon - v zemi zakázaný, ale pro horolezce nezbytný. Ve čtvrtek přinesl DK aktuální zprávu - Sabrina je v Indii zase volná, k čemuž jí pomohly intervence velvyslanectví a konzula.

Malí judisté rakouské cestovatelky.Zdroj: Deník/DK/privat

Na snímku jsou její mladí judisté na stezce Taktsang v bhútánském údolí Paro. Foto: Deník/DK/Sabrina Filzmoser