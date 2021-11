"Ty je možné v autech skládat nad sebe," říká vedoucí projektu znovuusídlení Johannes Fritz. V jednom vanu odvezl o víkendu do Bolzana v Jižním Tyrolsku 18 ibisů. Odtud mají za přečkáním zimy letět dál vlastními silami, napsal Donaukurier.

„Protože v roce 2014 předčasný příchod zimy vedl ke smrti více ptáků v salcburské kolonii, nechtěli tentokrát ornitologové nic riskovat," uvádí list. Tento týden má být na jih dopravena autem skupina dalších dvanácti ibisů, z nich šest mladých.

Dávka za pomoc v domácnosti?

Nová německá koalice chce rodinám, samoživitelkám a pečujícím o rodinné příslušníky pomoci státním bonusem ročně až 2000 eur na běžné domácí práce, napsal DK. Dobropis jim má umožnit dovolit si legální pomoc domácnosti. Náklady má stát uhradit ze 40 procent. Vykazovat práci mají certifikovaní poskytovatelé, nabízející se přes app. Rodina si na něm zadá třeba týdenní úklid, stát jí pošle kód s dobropisem a objednavatel doplatí automaticky jen zbývajících 60 procent. První rok by náklady státu měly činit 400 milionů eur. Později by tyto bonusy měly dostávat všechny rodiny, což by státní rozpočet přišlo už na 1,6 miliardy eur.

Jsem vinen…,

prohlásil v pondělí před vídeňským zemským soudem 21letý rozený Srb, obžalovaný z loupežné vraždy klenotníka na Landstrasse 14. října 2020.

"Jedná se o těžkého kriminálníka s velkým násilnickým potenciálem," píší OÖN. Od června 2019 do října 2020 se ve Vídni vloupal 51krát do úřadů, dílen a prodejen. Tyto činy ale nejsou zahrnuty do obžaloby, protože za vraždu může čekat tak vysoký trest, že by sankce za vloupání nehrály roli, řekl žalobce. Hrozí mu 20 let vězení, protože doživotí nemůže dostat - v době činu mu nebylo 21 let…

Do klenotnictví v osudový den přišel s nožem a vydával se za kupujícího. Přestíral zájem o prsten za 68 eur a pak o řetízek na krk. Když mu prodejce nabídl k výběru více provedení, vytáhl nůž a bodl ho. Soudu vykládal, že když k němu klenotník vykročil, náhle nevěděl, co dělat. Tak prý ho napadlo muže udeřit, a odstrčil ho. Pak ho "nějak chytil" a znovu udeřil, tentokrát s nožem v ruce. Nechtěl ho ale bodnout do krku, zabít ho. Pitva 74letého muže ukázala, že měl 19 řezných a bodných ran v obličeji, na krku, na zádech a na hrudi. Ani rychlá pomoc by mu život nezachránila.

Poté se pachatel se spoluobviněným, který mu venku "dělal zeď", a s odcizenými zlatými šperky, dukáty a hodinkami vydal na útěk směrem do Čech. Kolemjdoucí našli u vchodu pobodaného klenotníka. "Když jsem odcházel, byl ještě na živu," tvrdil obžalovaný. Ještě se prý hýbal. On měl strach, že ho zabije, tak rychle opustil krám a o zraněného se nestaral…

Obchody jen do 21 hodin

Od čtvrtka budou obchody v Rakousku zavírat opět už v 19 hodin. Platnost certifikátů o očkování se od 6. prosince zkracuje ze 360 na 270 dnů.

Město Mnichov zpřísnilo pravidla provozu gastronomie pod širým nebem. Od středy i tam bude platit pravidlo 2G (očkovaní - vyléčení) stejně jako uvnitř. Jídla a nápoje mohou být konzumovány jen ze židlí, kdo nebude sedět, musí mít respirátor.

Studené Bavorsko

S průměrnou teplotou 8,7 stupně bylo Bavorsko letos na podzim nejstudenější spolkovou zemí, zaznamenal DK. 25. listopadu bylo ve Zwieselu v Bavorském lese -7,7 stupně, nejchladněji v celé SRN. Se 410 hodinami slunečního svitu od září do listopadu bylo Bavorsko druhou nejslunečnější zemí státu. Některé regiony v podhůří Alp měly dokonce na podzim až 580 hodin slunce. S průměrně 125 litry deště na metr čtvereční byl podzim v Bavorsku relativně suchý. V letech 1961 až 1990 tady spadlo průměrně 204 litry na metr.

K soudu za amputaci zdravé nohy

82letému pacientovi v květnu amputovali ve Freistadtu omylem pravou nohu místo již neopravitelné levé, připomínají OÖN. Na osudnou záměnu se přišlo až při převazu… Chiruržka, která se před zákrokem dostatečně neseznámila s předooperačními dokumenty a na sále označila nesprávnou nohu, má ve středu stanout před soudem v Linci za hrubě nedbalostní ublížení na zdraví. V případě uznání viny jí hrozí až dva roky odnětí svobody. Těžce nemocný pacient s masivními poruchami krevního oběhu mezitím přišel i o druhou nohu a zemřel. Jedním z problémů byla i jeho demence, pro kterou s ním nebylo možné dostatečně konzultovat.

Výrobce Mozartových koulí v úpadku

Výrobce sladkostí Salzburg Schokolade se sídlem v Grödigu (Flachgau) je v úpadku, napsaly OÖN. Zemský soud v Salburku zahájil insolvenční řízení v úterý. Ředitel firmy Christian Schügerl tvrdí, že je loni těžce zasáhla korona - masivně ubylo turistů, akcí a příležitostí jako svateb, a s nimi se snížila i poptávka po jejich zboží. Prodejny čokolády ve Vídni a v Salcburku byly týdny zavřeny… Letos se propad ještě prohloubil. Listopadové mzdy a vánoční prémie nebyly být vyplaceny a podnik radí pracujícím, aby kontaktovali Zaměstnaneckou komoru s nároky na insolvenční fond. Ta slíbila podporu, ale čeká na jmenování správce podstaty ve středu.

Úpadkem jsou dotčeny tradiční produkty jako značky Bobby Schokoriegel, tolary Marie Theresie a další. Pro americký koncern Mondelez firma vyrábí také "Echte Salzburger Mozartkugel" od Mirabellu a dodává velkospotřebitelům pod značkou Nordpol složky jako nugáty, marcipány, vafle nebo polevy.

"Firma byla založena roku 1897 pod názvem Rajsigl-Süßwarenfabrik v Salcburku a v roce 1956 kompletně přesídlila do Grödigu. Ke Salzburg Schokolade patří také provoz v Česku, zaměřený na balení sladkostí a potravin, který podle Schügerla není úpadkem dotčen. Obrat společnosti byl v roce 2019 kolem 28,72 milionu eur," uvádějí OÖN.

Víc nehod kol a mopedů

Volksblatt píše, že kuratorum pro bezpečnost dopravy očekává do konce roku stejný počet mrtvých na silnicích jako loni. Pro letošek jeho předpovědi kalkulovaly se 343 oběťmi, loni jich bylo o jednu víc. Bez lockdownu by bylo číslo podstatně hrozivější. Výrazně stoupl počet nehod cyklistů, ztrojnásobil se počet zahynulých na mopedech, zemřelo také šest dětí…

Jen za první pololetí bylo na rakouských silnicích zraněno 17 585 osob, z toho 4070 cyklistů, nejvíc za uplynulých 30 let. Loni jich za půl roku bylo "jen" 3640. Do 21. listopadu zemřelo 45 kolařů, z ttoho 17 na e-kolech. Za celý minulý rok byl mrtvých 40, předloni 33. Nejvíc lidí v dopravě zahynulo v tomto roce v Horních Rakousích - do 21. listopadu 83.