Zásahová jednotka policie viděla oknem ze schodiště ženu na balkoně, jak se snaží na sebe upozornit. Náhle vyšel mladý muž, uchopil ji zezadu a stáhl zpátky. Policisté násilně vnikli do bytu a zadrželi 28letého rakouského občana, syna "zajaté" 47leté ženy. Ta jednotce potvrdila, že syn trpí psychickým onemocněním: zavřel ji v bytě, rozléval hořlavinu a hrozil, že ji zapálí. Jeden z hořáků mu žena sebrala a vyhodila jej oknem. Syn také zapálil svíčky a rozmístil je po bytě; matka je uhasila a připravené plynové bombičky před "hostem" ukryla.

Vyšetřovatelé kriminálky na podlaze bytu našli hořlavou tekutinu. Syn byl dopraven do nemocnice a následně na pokyn státního zastupitelství do věznice. Matka využila svého práva a nevypovídala. Mluvčí policie uvedl, že u mladého muže už bylo psychické onemocnění léčeno prášky, ale on je z vlastního rozhodnutí vysadil. "Jak dlouho matku v bytě držel, se zatím nepodařilo zjistit," uzavřely OÖN.

Porodní deficit trvá

Loni se v Rakousku narodilo 82 198 dětí, o 4,5 procenta méně než rok předtím. Zemřelo 92 107 lidí, o 0,2 procenta víc. Negativní porodní bilance, tentokrát s mínusem 9909 osob, tak trvala třetím rokem za sebou. V roce 2021 byl mínus 5884. Počet úmrtí překročil o 11,1 procenta pětiletý průměr 2015-19, tedy před pandémií.

Nový most přes Vltavu v Papírenské ulici v Budějovicích budí emoce

Poměr počtu živě narozených a zemřelých byl loni ve čtyřech zemích pozitivní - ve Vídni byo plus 1536, v Tyrolsku 494, Vorarlbersku 402 a v Solnohradsku 171. Méně narozených než zesnulých bylo v Dolních Rakousích o 4888, ve Štýrsku o 3455. 191 dětí zemřelo během prvního roku života. Kojenecká úmrtnost tak byla 2,3 promile.

Vymysleli koblihy s paprikou

"S glazurou ze sladké hořčice ,slyší´ na jméno Black Säpp a už dosáhly statutu kultovního produktu," napsala PNP. "A teď mají jako alternativu ,sestřičku´ RedResl´, vegetariánský koblih s paprikou."

RedResl jedna báseň…Zdroj: PNP

Black Säpp měl premiéru v roce 2019 v Abensbergu. "Chtěl jsem vyzkoušet něco bláznivého," řekl pekař Florian Gabelsberger, a teď přidal Red Resl. Místo plátku sekané se do nových koblih plní grilovaná marinovaná paprika. "Jsem napjatý, jak Red Resl přijmou lidé," říká autor projektu…