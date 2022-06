Novela rakouského silničního zákona se zobousměrněním počítá v případě čtyřmetrové šíře silnice. Podle VCÖ by optimální byl průjezd při šíři tří metrů, tak jako např. v Belgii, kde to bylo uzákoněno již před dvaceti lety. Kromě Belgie to platí i ve Francii nebo Švýcarsku.