"Pro Bavory by návštěva podniku na kolínském Heumarktu mohla být nezvyklá: host tam může pít augustinské i po čtvrtlitrech! Nájemci si to vyjednali jako kompromis. ,Vstupní´ porce nebude jako v Bavorsku půllitrová, ale poloviční. Hospodský Janis Leiro to vysvětlil v BILDu: „Tady v Kolíně jsme zvyklí, že dvoudecky jdou na stoly raz dva. To jsme chtěli dodržet a bylo to hosty dobře přijímáno. Kdo si to nepřál, může si objednat půlku nebo tuplák."