Chcete se podívat do míst, kam se běžný návštěvník nedostane? Vydejte se s průvodci Husitského muzea na mimořádné prohlídky Staré radnice v Táboře.

Stará radnice v Táboře. | Foto: Se souhlasem města Tábor

Informace k prohlídkám poskytla vedoucí oddělení programů a expozic Husitského muzea Kateřina Nimrichtrová. Ve středověkém sklepě to začne a skončí až u hodinového stroje v samotné věži.

Mimo jiné se návštěvníci dozví, kdo se podílel na stavbě gotické stavby s druhým největším sálem v Čechách? Kam a kdy se stěhoval táborský orloj? K čemu sloužil mazhaus kdysi a co v něm můžeme vidět dnes? Jak a proč se budovaly pod městem sklepy a kdy došlo k jejich propojení v dnešní vycházkovou trasu? Proč se v gotickém sále budovalo patro a kdy se zase pokorně bouralo, aby se palác dostal do původního stavu? Kde se vystavovaly první exponáty muzea založeného v roce 1878? A jak to vypadá na radniční půdě a ve věži?

Odpovědi na tyto otázky, ale ještě mnohem více se dozvíte na čtyřech mimořádných prohlídkách, které si muzeum připravilo pro návštěvníky na tuto letní sezonu. „Každoročně zaznamenáváme velký zájem o prohlídku krovů Staré radnice, kterou jsme dosud nabízeli pouze v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Proto jsme se rozhodli, že naši nabídku mimořádných prohlídek rozšíříme a seznámíme návštěvníky s celou budovou,“ říká Kateřina Nimrichtrová.

Pokračovala, že text pro průvodce připravily muzejní historičky Jitka a Lenka Vandrovcovy: „Budova Staré radnice je sama o sobě velice zajímavá a má návštěvníkům co nabídnout. V útrobách národní kulturní památky můžeme obdivovat zručnost a um našich předků.“