Letošní prodej vstupenek na zářijový festival Táborská setkání (15. – 17. září 2023) se uskuteční pouze online. Pouze v dny konání festivalu budou mít návštěvníci možnost koupit si v hotovosti vstupenku na označeném prodejním místě na Křižíkově náměstí.

Festival Táborská setkání. | Foto: David Peltán

„Jinak bude veškerý prodej probíhat v online prostoru. Chceme mimo jiné ušetřit náklady na tisk vstupenek s ochrannými prvky, chováme se ekologicky,“ uvedla vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková.

Pro město bude také jednodušší najít dostatek brigádníků ke vstupům, protože nebudou muset být plnoletí a nebudou muset mít hmotnou odpovědnost. Předprodej vstupenek na letošní festival město Tábor spouští 1. června 2023 na webu https://vstupenky.taborskasetkani.eu/, a to s velmi výhodnými cenami. Do vyprodání zásob si lze koupit základní vstupenku za 200 korun (v rezervě bude 1000 kusů) a zlevněnou za 100 korun (v rezervě bude 400 kusů).

„Chceme motivovat patrioty a nadšence, kteří chodí na festival pravidelně a už teď vědí, že ani letos nevynechají,“ uvedla Radka Šimková. Po vyprodání zásob bude stát základní vstupenka až do 3. září 250 korun, od 4. září už 350 korun. Vstupenky zakoupené online bude nutné vyměnit během festivalu za náramek na prodejních místech na náměstí Fr. Křižíka, u Střelnice (Žižkova ulice), Tržním náměstí, v Klokotské ulici a v Pražské ulici (vstup na Žižkovo náměstí). Důležité sdělení je, že Táborská setkání drží úroveň cen: loni stála základní vstupenka v předprodeji také 250 korun (zlevněná 150 korun), na místě 350 korun (zlevněná 250 korun). Letošním bonusem je, že neplatí děti do 12 let. Zlevněné vstupné se letos věkově rozšiřuje od 12 do 26 let.

Zdroj: Dintar Jiří

Starosta Tábor Štěpán Pavlík vysvětlil, že online způsob prodej vstupenek nebyl zvolen za každou cenu, ale po dlouhé úvaze. „Online prodej tak trochu opisujeme podle jiných podobných akcí v České republice, například od Mělnického vinobraní. Domníváme se, že online zvyšuje pohodlí návštěvníka, který může mít vstupenku v telefonu. Vstupenka se načítá přes QR kód pomocí čteček bez zbytečných papírů a bankovek. Možnost klasického zakoupení vstupenky bude v pátek a v sobotu zachován,“ uvedl Štěpán Pavlík, který zmínil, že příjem ze vstupného je jedním z podstatných zdrojů financování zhruba šestimilionového festivalu. Polovina nákladů se hradí ze vstupného. Každý návštěvník, který si zakoupí vstupenku, tak přispívá na udržení kvalitního programu.

Další zásadní změnou letošního ročníku festivalu Táborská setkání bude rozšíření placené zóny. V posledních dvou ročních bylo placenou zónou pouze Žižkovo náměstí. Letos se organizátoři rozhodli zónu rozšířit o Tržní náměstí a náměstí Mikuláše z Husi a část přilehlých uliček Starého města, které je navzájem propojují.

„Filozofie je jednoduchá. Chceme, aby návštěvník měl komfortnější pohyb po zóně festivalu,“ uvedla Radka Šimková. Nadále zůstane zadarmo vstup do Dětského ráje v Holečkových sadech. Organizačně se třináct vstupních bran na Žižkovo náměstí přesune na větší území: v principu od Žižkova náměstí na sever, přičemž na jižní straně směrem dolů uzavřená zóna nebude. Situace ovlivní podnikatele a obyvatele Starého města. Na webu www.taborskasetkani.eu jsou informace, za jakých podmínek a v jakém počtu mají nárok na volnou vstupenku.