"Protože se předání mělo konat 25.3.2020, byla akce odložena a ocenění byla zaslána dodatečně. Mně osobně bylo jihočeskou regionální organizací Sdružení knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) uděleno Ocenění Jihočeský knihovník roku 2019 před koncem roku," vysvětlila Marcela Božovská.

Lomnická knihovna, jako všechny ostatní knihovny regionu, se kromě základních služeb, které poskytuje čtenářům a návštěvníkům, zapojuje do například projektů a aktivit: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Čtení pomáhá, Čte celá rodina…

"Poslední roky se snažíme zaujmout rodiny s nejmenšími dětmi, což jsou naši potenciální noví čtenáři, zapojením do projektu Bookstart. S knížkou do života – v naší knihovně funguje takzvané Uzlíčkování, kdy se jedenkrát v měsíci sejdou maminky se svými dětmi od 0 do 6 let věku, aby si zvykly na prostředí knihovny, aby objevily další přirozený prostor pro svůj vývoj," popisuje aktivitu pro nejmenší.

Knihovnice také pořádá akci Čaj o páté. Ta se zaměřuje na odrostlejší občany. "Jednou za měsíc si uvaříme dobrý nápoj k milému posezení, kde probereme nějakou literaturu, nějaké zajímavosti ze života známých osobností, poslechneme něco z hudebního či filmového světa, zabrousíme i do historie Lomnice," líčí Marcela Božovská.

Aktivní je i při výletech se seniory. "Pokud nám přálo počasí vydali jsme se se seniorkami na Špacírku.Pořádáme Kreativní ženy s lektorkami Dagmarou a Stáňou– setkání pro zájemkyně o ruční a řemeslné práce.To vše bylo v roce 2019, v loňském roce jsme toho moc nestihli," komentuje.

Lomnická knihovna je úzce spjata s infocentrem. "Prakticky vše pořádáme společně a zastupujeme se navzájem. Pracovnice infocentra je schopna plně zastoupit knihovnici a naopak. Dnes už nejsou knihovny pouhými půjčovnami, musíme respektovat a využívat novinky, které se k nám dostanou. Učíme se, vzděláváme. Nesedíme jen za pultem, jak si někteří přeci jen pořád myslí," říká Marcela Božovská o své práci.

Knihovníci nemají podle ní přečteny všechny knihy, neumí ovládat nejnovější programy, ale musí se informovat o literatuře. "Musí se dokázat rychle adaptovat, aby byli schopni poradit, vyhledat, nasměrovat a hlavně vyslechnout," zamýšlí se knihovnice z Lomnice nad Lužnicí.